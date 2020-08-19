En ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte 2020 Ağustos sıfır araç fiyatları listesi!

Pandemi sürecinde sıfır araç üretiminin durması sebebiyle sıfır araç bulunurluğu azalmakla beraber ikinci el araba fiyatları da yükselişe geçti. Bazı modellerde ikinci el araba fiyatlarının sıfır araba fiyatlarını geçmesi nedeniyle yeni bir araba satın almak isteyen vatandaşlar en ucuz sıfır araba fiyatları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bütçesine uygun ve yeni bir araç almak isteyen vatandaşlar, en uygun sıfır araç konusunu araştırıyor. Alınabilecek en ucuz sıfır araba vatandaşların bütçesine göre değişmekle beraber markaların modellerine ve yaptıkları kampanyalara göre de değişkenlik gösteriyor. Peki, en ucuz sıfır arabalar 2020 yılı Ağustos ayında nasıl oldu? İşte 2020 Ağustos sıfır araç fiyatları listesi... 2020 Ağustos sıfır araba fiyatları Bir yandan vatandaşlar tarafından ÖTV indirimi beklenirken bir yandan da yükselen ikinci el fiyatları nedeniyle kimi vatandaşlar bir an önce en ucuz sıfır arabalar arasından seçim yapıp araçlarını satın almak istiyor. ÖTV indirimi beklentileri giderek azaldığı için araç sahibi olmak isteyenler 2020 sıfır araba fiyatları ile ilgili araştırma içine girdi. İşte Opel, Honda, Dacia, Renault, Seat, Suzuki, Citroen, Hyundai, Kia, Volkswagen ve Nissan gibi markalar tarafından sunulan uygun fiyatlı sıfır araçlar...

En ucuz sıfır araba fiyatları 2020 listesi Opel markasında en ucuz sıfır araba hangisi sorusu sıkça soruluyor. Opel markasının resmi internet sitesinde yayınladığı fiyatlara göre Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 149.900 TL. Opel Yeni Combo Cargo 1.5 Dizel MT-5 102 HP Edition sıfır araba kampanyaları çerçevesinde Ağustos ayına özel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 134.000 TL olarak görünüyor. Nissan markasında da en ucuz sıfır otomobil araştırılıyor. Nissan Micra 1.0 IG-T 100 Düz Vites Visia 156.600 TL fiyat ile satışa çıkıyor. Honda markasının en ucuz sıfır araç fiyatları ise Honda Civic Sedan 1.6 Eco Otomatik kampanyalı fiyat ile 192.900 TL şeklinde. Honda Civic Sedan 1.6L Benzin Otomatik Elegance modeli liste fiyatı ise 194.00 TL. Dacia en uygun sıfır araba fiyatları da Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp modeli için 141.500 TL. Dacia Logan Ambiance Turbo 90 bg tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 132.900 TL olurken Dacia Dokker Combi Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg modeli ise 141.500 TL. Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 123.500 TL olurken Dacia Duster Comfort 1.0 100 bg 4x2 liste fiyatı da 156.900 TL olarak belirtiliyor.

Uygun araba fiyatları sıfır araçlar için Renault markasında da farklılaşıyor. Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg 135.900 TL olurken Clio Joy 0.9 TCe 90 bg tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 119.100 TL olarak görünüyor. Bunun yanı sıra Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg fiyatı 127.100 TL, Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg fiyatı 131.900 TL. Vatandaşlar tarafından Seat markasının sıfır araba fiyatları 2020 yılı için de araştırılıyor. LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 170.000 TL, IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style fiyatı ise 173.000 TL olarak görünüyor. Suzuki markasının en uygun araç fiyatları da merak ediliyor. Suzuki Swift 1.2 GL AT otomotik benzinli fiyatı 176.900 TL şeklinde listeleniyor. Diğer uygun sıfır araçlar Alınabilecek en uygun araba araştırmalarında Citroen markalarının çeşitli kampanyaları göze çarpıyor. C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel kampanyalı fiyatı 157.500 TL olarak görünüyor. C ELYSEE SHINE BlueHDi 100 S&S 6 İleri Manuel ise 163.750 TL kampanyalı fiyat ile sunuluyor. Hyundai markasının en uygun sıfır araba modelleri içinde Yeni i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 131.950 TL olarak belirtiliyor. Hyundai uygun araba fiyatları içinde i20 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style (Benzinli) tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 161.450 TL olarak sunuluyor.