En ucuz Tesla bugün Türkiye'de satışa çıkıyor! Teslimat Aralık ayında

Tesla Model Y Standard bugünden itibaren mağazalarda yerini aldı. Türkiye'de bugün saat 18:30'da satışa sunulacak olan Tesla'nın düşük donanımlı Model Y Standart otomobilinin fiyatı Tesla'nın sitesinde duyuruldu. Teslimatlar ise Aralık ayında gerçekleşecek.

NERELERDE GÖRÜLECEK?

Tesla Model Y Standard, İzmir Tesla Center Bayraklı, Ankara Armada AVM, İstanbul Meydan AVM, İstanbul Kağıthane, İstanbul Akbatı AVM'de araçlar sergilenecek.

Ayrıca aracı test etmek isteyenler için 22 Kasım Cumartesi yani yarın kayıtlar başlıyor. Bu link üzerinden istenen konum seçilerek test tarihi ve saati belirlenebiliyor.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Tesla Model Y Standard'ta 534km WLTP menzil, 2118 lt saklama hacmi, 15dk hızlı şarj = 260km menzil (175kW), Sürekli uzaktan güncellemeler, AI4 donanım ile tamamen otonom sürüş kabiliyeti, Telefon anahtar, Köpek modu, Kamp modu, Nöbetçi modu, Uzaktan erişim ve klima kontrolü, Otomatik uzun far, Dünya'nın en gelişmiş pasif güvenlik özellikleri, Elektrikli bagaj ve katlanır aynalar, Direksiyon ısıtma, Ön koltuk ısıtma, Isıtmalı ön cam, Eller serbest bagaj bulunuyor.