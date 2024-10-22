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Eylül ayında 212 bin 451 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
22.10.2024 10:51
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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 30 milyon 678 bin 293 oldu.

Eylül ayında 212 bin 451 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Buna göre Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 30 milyon 678 bin 293 oldu. Eylül ayında 212 bin 451 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,8'ini motosiklet, yüzde 29,5'ini otomobil, yüzde 7,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,5 ARTTI

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonette yüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 6,9 ARTTI

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 54,2, motosiklette yüzde 27,4, otobüste yüzde 16,6 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 31,6, traktörde yüzde 15,9, otomobilde yüzde 14,9, kamyonda yüzde 3,8 ve kamyonette yüzde 3,7 azaldı.

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TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA 30 MİLYON 678 BİN 293 OLDU

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,0'ını otomobil, yüzde 19,6'sını motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EYLÜL AYINDA 992 BİN 171 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,4'ünü otomobil, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 11,5'ini motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 62 bin 677 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 1 MİLYON 961 BİN 456 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,8 artarak 1 milyon 961 bin 456 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 2,1 artarak 22 bin 962 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 938 bin 494 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 adet otomobilin yüzde 32,6'sı 1300 ve altı, yüzde 22,1'i 1401-1500, yüzde 16,7'si 1301-1400, yüzde 12,9'u 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. (İHA)

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Araç trafik
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