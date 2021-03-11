Fiat Ducato ne kadar? İşte 2021 fiyat listesi!

Fiat Ducato’nun sahip olduğu özellikler arasında ikinci nesil Multijet dizel motoru yer alıyor. Düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerleri ile rakiplerinden ayrılıyor. Birinci sınıf sürüş keyfi ve tam güvenilirlik sağlayan Fiat Ducato’ların 2021 fiyat listesi belli oldu.

FİAT DUCATO NE KADAR?

Fiat Ducato, araç emisyon standartlarına sahiptir. Yakıt deposu hacmi ise 90 litredir. Düşük yakıt tüketimi ile ticari araçlar arasında fark yaratan Fiat Ducato’nun şehir içi yakıt tüketimi 8.4 lt/100 km, şehir dışı yakıt tüketimi ise 6.3 lt/100 km’dir. Araç ortalama olarak 7.1 lt/100 km yakıt tüketir.

Fiat Ducato’nun yepyeni 9 vitesli tam otomatik şanzımanı birinci sınıf sürüş keyfi ve guvenilirlik sunmak icin tasarlanmıştır. Artık, sürekli vites değiştirmeyi düşünmek zorunda kalmadan elleriniz direksiyonda, gözleriniz yolda sürüş keyfi yaşayabilirsiniz.

Savrulma riskinin daha fazla olduğu durumlarda ise ESC sistemi sayesinde sarsıntılardan daha az etkilenir. Ticari araç satın almak isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği Fiat Ducato yeni fiyat listesi de belli oldu.