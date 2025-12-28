FİNANS

FIAT'tan 'elektrikli' açıklaması 'Hep olacak'

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, markalarına ve Türkiye'deki sektörel gelişmelerle 2026 yılına dair öngörülerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, bu yılki sektör gelişmeleri ve 2026 yılı öngörülerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye otomotiv pazarının 2025'te yine rekora doğru ilerlediğini belirterek, yıl sonunda toplam pazarın 1 milyon 300 bin ila 1 milyon 400 bin seviyelerinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye pazarının potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Aytaç, şunları kaydetti:

"Pazarı etkileyen iki unsur var. Bir tanesi, gerçekten ihtiyaç var. 5 sene önce satılan araç miktarına baktığımızda artık 1 milyonları gördüğümüz için bu araçların değişimi geldiğinde de temponun düşmeyeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl dahil olmak üzere 2-3 yıl boyunca da Türkiye otomotiv pazarındaki büyüme eğiliminin devam edeceğini ve her yıl yeni rekorların kırılacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla 2026 yılı için de öngörümüz bu çerçevede pozitif. 2026 için Türkiye'deki pazarın potansiyeli ve ekonomik mevzuat ile gidişatlar açısından baktığımızda yine kuvvetli bir pazar bekliyoruz."

"KASIM SONU İTİBARIYLA 102 BİN 681 SATIŞ"

FIAT Marka Direktörü Aytaç, kasım ayı sonu itibarıyla toplam 102 bin 681 satış gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bunun 63 bin 839'unun binek otomobil, 38 bin 842'sinin ise hafif ticari araç satışlarından oluştuğunu belirtti.

Yıl sonunu ise hedeflerinin paralelinde bitirmeyi öngördüklerini anlatan Aytaç, şöyle devam etti:

"Egea 9 yıl boyunca tüketicilerin en çok tercih ettiği modelimiz. Modellerimiz için koyduğumuz hedeflere baktığımızda, yine FIAT markası olarak, hedeflerimiz paralelindeki güçlü duruşumuzu koruduk. Otomobildeki itici gücümüz, lansmanından bu yana başarısını devam ettiren Egea oldu. Ayrıca büyüyen ithal ürün gamımız da yıl boyunca performansımıza katkı sağladı"

"ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞININ YIL SONUNDA 190 BİN BANDINI AŞMASINI BEKLİYORUZ"

Altan Aytaç, Türkiye'de elektrikli araç pazarının hızlı bir büyüme sergilediğini belirterek, 2025'in 11 ayında 170 bin adet seviyesine ulaşan payın yıl sonunda 190 bin adet bandını aşmasını beklediklerini vurguladı.

Aytaç, elektrikli araçların ÖTV düzenlemelerine rağmen içten yanmalı modellere kıyasla daha cazip konumda olmasının ve model ile segment çeşitliliğinin artmasının, bu büyümeyi tetikleyen temel unsurlar arasında yer aldığını aktardı.

Marka olarak 2023'te pazara sundukları tamamen elektrikli 500e ile elektrifikasyon yolculuğuna başladıklarını anımsatan Aytaç, "Bu dönüşümün önemli aktörlerinden biri olarak devam ediyoruz. 2024'te elektrikli ve hibrit motor seçenekleri ile satışlara 600 model ailesi ve Topolino'nun yanında, 2025'te gerçekleştirdiğimiz Grande Panda lansmanının da katkısıyla, elektrikli araç satışlarımızı 2025'in kasım ayı sonuna dek yaklaşık 2 bin 500 adede çıkarttık." dedi.

Aytaç, 2026 yılı hedeflerine değinerek, marka olarak elektrifikasyon ve ürün çeşitlendirme stratejilerini bir adım daha ileriye taşımayı hedeflediklerine dikkati çekti.

Grande Panda'nın sonrasında lansman tarihleri yaklaştıkça, yeni ürünleri de açıklayacaklarını dile getiren Aytaç, "FIAT markasının, bundan sonraki dönemde devreye alacağı ürünlerde elektrikli seçeneği hep olacak" şeklinde konuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

