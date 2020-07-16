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Fiat ve PSA birleşmesinde adım atıldı! İşte yeni ismi...

OTOMOTİV HABERLERİ  | 16.07.2020 11:26 | Son Güncelleme

Fiat Chrysler ve PSA birleşmeden sonra Stellantis adını alacak. Şirketlerin birleşmesinin bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Fiat ve PSA birleşmesinde adım atıldı! İşte yeni ismi...

Şirketlerin yaptığı açıklamaya göre Stellantis, "yıldızlarla aydınlanmak" anlamına gelen Latince fiil "stello" dan türetildi. Grubun sahip olduğu markalarının isimleri ve logoları değişmeden kalacak.

Fiat Chrysler ve PSA Aralık ayında dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisini oluşturmak için 50 milyar dolarlık bir hisse senedi anlaşmasıyla birleşmeye karar verdi.

Şirketin markaları arasında Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Opel ve DS bulunuyor. Şirketler, yeni adı belirlerken Publicis Group'tan destek aldı.

KAYNAK:REUTERS

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