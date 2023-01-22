Fiyat farkı 100 bin TL'yi buluyor! Bayide yok, galeride daha pahalı... Vatandaşın 'sıfır araç' isyanı: "O bizim işimiz, ikinci elden devam etsinler"

2023 Ocak çıkışlı bir araç, Samsun bayiden alınıp İstanbul'da bir galeriye getirildi, fiyatına 75 bin TL bindi. Bayide 1 milyon 75 bin TL olan fiyatı galeride 1 milyon 150 bin TL'ye çıktı. Galerilerde fiyat farkı vatandaşı isyan ettirse de bayilerde ise sıfır otomobil bulmak hayli güç.

KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR!

Pandemiyle başlayan çip sorunu, Rusya-Ukrayna savaşıyla kökleşirken etkisini göstermeye devam ediyor. Bu durumun yol açtığı sonuçlardan biri de bayilerde sıfır araç bulmanın neredeyse olanaksız hale gelmesi. Gelen araç anında satılıyor.

"KAPORA VERMEK İSTİYORUZ, 'ARAÇ YOK' DİYORLAR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; bayilerde çoğu göstermelik, çoktan satılmış araçlar bulunuyor. Satış müdürü Pınar Bingöl, "Az adet de olsa gelmeye mutlaka devam ediyor. Çok fazla talep olduğu için yetiştirmekte zorlanıyoruz" sözleriyle sektördeki son durumu açıkladı. Bir vatandaş da "Gün içerisinde 2-3 kez bayiye gidiyoruz, kapora vermek istiyoruz, 'Araçlarımız yok' diyorlar" diyerek dert yandı.

FİYAT FARKIYLA KÂR ELDE EDİYORLAR

Bingöl, liste fiyatı 500 bin TL olan bir aracın 600 bin TL'ye satılabildiğini ifade etti. 100 bin TL'ye varan fiyat farkıyla kâr edenler bile var. O yüzden de araç almak isteyenler bu durumdan şikayetçi.

Sıfır aracın kendi işleri olduğunu söyleyen Bingöl, vatandaşa ise "İkinci el üzerinden devam etmelerinden yanayız" çağrısında bulunuyor.

200 BİN TL FARK KONDU

Galerilerdeki örnekler de bu durumu gözler önüne serdi. 2022 model Kasım çıkışlı bir otomobil bayiden 1 milyon liraya alındı. Kilometresi 114 olan araç, galeride 1 milyon 200 bin liraya satılıyor.

Bir başka sıfır model otomobil ise Samsun bayiden alındı, İstanbul'da galeriye getirildi. 2023 Ocak çıkışlı bayideki fiyatı 1 milyon 75 bindi, şimdi galeride 1 milyon 150 bin TL'ye satılıyor.

