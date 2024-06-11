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Fiyatlar yüzde 20 düştü ama yaprak kıpırdamıyor: İkinci el araba alacaklara 'Temmuz' uyarısı: 'Otomatik olarak yansıyacak...'

11.06.2024 15:31
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İkinci el araç piyasası bayram öncesi de durgunluğunu koruyor. Araç fiyatları ortalama yüzde 20 gerilerken, piyasada araç bolluğu yaşanıyor. Araç seçeneklerinin çok fazla olduğunu söyleyen oto galericiler, araç almak için doğru zaman olduğunu belirttiler. Oto galericiler, mevduat faizlerinin yüksek olmasından dolayı kimsenin araç almadığını söyledi.

Fiyatlar yüzde 20 düştü ama yaprak kıpırdamıyor: İkinci el araba alacaklara 'Temmuz' uyarısı: 'Otomatik olarak yansıyacak...'

Bir süredir hem fiyatları hem de hareketliliği azalan ikinci el araç piyasası, bayram öncesi de aynı havayı koruyor. Piyasada araç bolluğu yaşanırken, araç seçenekleri de artmış durumda. Oto galericiler bayram öncesinde uygun fiyatlı araçların satıldığını söyledi. Oto galericiler, araç almak isteyenler için satın almanın doğru zaman olduğunu belirtti. Öte yandan oto galericiler, mevduat faizlerinin yüksek olmasının da piyasada durgunluk oluşturduğunu söyledi. Fiyatların yüzde 20 düştüğünü söyleyen galericiler, ilerleyen dönemde sıfır araçlara zam gelmesini beklediklerini kaydetti.

"TEMMUZ’DAN SONRA SIFIR ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞI YAŞANABİLİR"

Oto galerici Gürkan Keleş, ikinci el otomobil piyasasının şu dönemde durgunlaştığını söyleyerek, "Bayram üzeri şu anda daha uygun olan araçlar satılıyor. İkinci el araç fiyatları da gerilemiş durumda. Sıfır arabalarda da fiyatlar biraz geriledi. Araç fiyatları ortalama yüzde 20 geriledi. Biniciler için şu anda araç alma zamanı. Sürücüler şu anda araba alabilir. İlerleyen dönemde araba fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz. Temmuz’dan sonra sıfır araçlarda fiyat artışı yaşanabilir. Zamlar gelirse, ikinci el piyasasına da otomatik olarak yansıyacaktır. Yüksek fiyattan araç alan biniciler ise araçlarını şu an satmıyorlar. Biz oto galericiler olarak fiyatlarımızı geri çektik" ifadelerini kullandı.

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"İKİNCİ EL PİYASASINDA ESKİDEN ARABA BULUNMUYORDU ANCAK ŞU ANDA ARAÇ BOLLUĞU VAR"

Daha önceki bayramlarda hareketliliğin daha çok olduğunu söyleyen Keleş, “Arabasını satıp mevduat faizine yatıran vatandaşlar da var. Ancak araba fiyatları düşmeyecek, elbet yükselecek diye düşünüyoruz. İkinci el piyasasında eskiden araba bulunmuyordu ancak şu anda araç bolluğu var. Araba çeşitleri bu dönemde çok fazla" dedi.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
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