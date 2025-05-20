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Fiyatları Ocak ayından beri düşüyor, 'Dibin dibini gördü' O tarihten sonra zam gelecek! Milyonları ilgilendiren haber 'Bu fırsat kaçmaz'

Araç satışlarında yavaşlama sonrası kasko fiyatları gerilemeye başladı. 2024 yılı ile başlayan normalleşen fiyatlar 2025 yılında daha da belirginleşti. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, fiyatların dibi gördüğünü kaydederek kasko yaptırmak isteyenlere "Bu fırsat kaçmaz" şeklinde konuştu.

Fiyatları Ocak ayından beri düşüyor, 'Dibin dibini gördü' O tarihten sonra zam gelecek! Milyonları ilgilendiren haber 'Bu fırsat kaçmaz'
Ezgi Sivritepe

Kasko fiyatları enflasyon ike kıyaslandığında ödemelerin her ay kademe kademe düştüğü görülüyor. Buna göre, ocak ayında yüzde 7, şubat ayında yüzde 7 ve mart ayında yüzde 10 düştüğü belirtildi. Kasko fiyatlarındaki gerilemenin araç satışlarında gerileme olduğu düşünülürken fiyatların ne zaman yükseleceği de merak ediliyor.
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Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Haziran ayında fiyatların yükselmesini beklediklerini ifade ederek, "Fiyatlar neredeyse dibin dibini gördü" şeklinde konuştu.

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ŞİRKETLER TEKRAR PİYASAYA GİRDİ

Mayıs ayında da fiyatların yüzde 5 civarında gerileyeceğini kaydeden Bağcı, "Haziran ayı içerisinde biz fiyatların normal seviyelere geleceğini düşünüyoruz" sözlerini sarf etti.
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Araç fiyat artışlarının durmasının kasko fiyatlarını olumlu anlamda etkilediğini aktaran Bağcı, cümlelerini şu şekilde sarf etti:

"Şirketler şu anda piyasadan pay almak istiyor. Daha önce araç fiyatlarında aşırı yükselmeler nedeniyle piyasadan çekilen sigorta şirketleri tekrar piyasaya girdi"
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TÜRKİYE'DE ARABA YAŞI 10 VE 20 YAŞ ÜSTÜ

Türkiye'de 32 milyon araç olduğunu ifade eden Bağcı, 4'te birinin kaskosunun olduğunu söyledi. Sigorta şirketlerinin 10 ve 20 yaş üstü araçlara kasko yapmak istemediğinin de altını çizen Bağcı, Türkiye'deki araçların yaş aralığının bu civarda olduğunu da belirtti.
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Kasko fiyatlarının ortalama olarak ne kadar olduğunu da belirten Bağcı, fiyatlar için şu sözleri sarf etti:

"Şu anda piyasa değeri 700-900 bin TL olan 2015 model araçta genişletilmiş bir kasko fiyatı 8-10 bin TL aralığında çıkıyor. 1 milyon TL ile 1 milyon 200 bin TL aralığında, 2018 model bir araç için kasko fiyatı 8 ile 12 bin TL arasında değişiyor.

Piyasa değeri daha yüksek olan araçlara bakacak olursak 1.5 milyon TL’lik bir araçta kasko fiyatları ortalama 20 bin TL civarında çıkıyor. Yeni olan, 2025 model, üst segmentte yer alan 5 milyon TL değerindeki bir aracın kaskosu ortalama 70-80 bin TL’den başlayabiliyor"
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TEMMUZ'DA BU FİYATLAR OLMAYABİLİR...

İlerleyen aylarda kasko fiyatlarının mutlaka yükseleceğini kaydeden Bağcı, "Şu anda kaskoda şirketlerin karları erimeye başladı. Hasarlar da gelecektir. Yaz aylarında hasar oranlarındaki artış zarar olarak yansıyacaktır. İndirimlerin haziran ayında duracağını, temmuz ayından itibaren kasko fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorum" dedi.

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"BU FIRSATI KAÇIRMAYIN"

Okullar kapanmadan önceki döneme kadar kasko fiyatlarındaki indirimin devam edebileceğinin altını çizen Bağcı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

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"Sigortalılar tereddüt etmesin. Çok sayıda sigorta teklifi alınıyor. İstatistiklere göre 20 milyona yakın araç sahibinin kasko teklifi aldığını bunun sadece 4-5 milyonunun kasko yaptırdığı söyleniyor. Araç sahipleri mutlaka kasko yaptırsın. Sürücüler 1 milyon TL değerindeki aracını 10-12 bin TL vererek neredeyse bir far fiyatına sigortalayabiliyor. Bu fırsatın kaçırılmaması gerekiyor”

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Otomobil kasko
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