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Ford’dan Hindistan fabrikalarını kapama kararı

10.09.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ford, uzun vadede karlılık görmediği ve sürdürebilir bir çözüm bulamadıkları gerekçesiyle Hindistan’daki fabrikaları kapatarak üretimini durdurma kararı aldı. Hindistan'da satılık araç üretiminin derhal durdurulacağını ve bu durumdan yaklaşık 4 bin çalışanın etkileneceğini belirten Ford, yeniden yapılandırma masraflarının yaklaşık 2 milyar dolar olacağını aktardı.

Ford’dan Hindistan fabrikalarını kapama kararı

ABD merkezli otomotiv şirketi Ford, Hindistan’daki üretim ve araç satış işlemlerinin durdurma kararı aldığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ford Hindistan Genel Müdürü Anurag Mehrotra, “Karar, Hindistan'ın otomobil pazarında kalıcı endüstri kapasitesi fazlalığı ve beklenen büyüme eksikliği ile birlikte yıllarca birikmiş kayıplar nedeniyle alındı” dedi.

2 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Mehrotra, "Ülke içi araç üretimini içeren uzun vadeli karlılığa yönelik sürdürülebilir bir yol bulamadık" diye konuştu.

Ford, Hindistan'daki otomobil fabrikalarını kapatmasıyla birlikte geçmişte en büyük üç pazardan biri olarak gördüğü ülkeden ayrılma kararı alırken, yeniden yapılandırma masraflarının yaklaşık 2 milyar dolar olacağı aktarıldı.

4 BİN ÇALIŞAN ETKİLENECEK

Ford ayrıca yeniden yapılanma sürecinden yaklaşık 4,000 çalışanının etkileneceğini ifade etti.

Hindistan'daki yerel araç imalatını sonlandırıp, müşterilerine ikonik küresel araçlar sunacağını açıklayan şirket, ülkedeki 11,000 kişilik Ford iş çözümleri ekibini gelecek yıllarda ciddi olarak büyüteceğini duyurdu.

Ford, Hindistan'daki satılık araç imalatını derhal sonlandıracağını belirterek, Sanand araç montaj fabrikasında ihracat için üretilen araçların sayısının 2021'in son çeyreğine kadar, Chennai motor ve araç montaj fabrikasındakilerinse 2022'nin ikinci çeyreğine kadar azaltılacağını açıkladı.

Şirket, yeniden yapılanmanın Hindistan'daki birimlerini sürdürülebilir kârlı işletmeler haline getirmesini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ford Hindistan
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