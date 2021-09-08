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Son dakika: Bakan Varank'tan yerli otomobil TOGG hakkında açıklama!

08.09.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, yerli otomobil TOGG'un 2022 yılında banttan ineceğini ve yollarda olacağını belirtti.

Son dakika: Bakan Varank'tan yerli otomobil TOGG hakkında açıklama!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin tarihi projelerinden olan yerli otomobil TOGG'un 2022 yılında banttan ineceğini ve yollarda olacağını açıkladı.

İŞTE YERLİ OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ

Yerli otomobil özellikleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Elektrikli: Elektrikli motorun sessizliği, ivmelenme keyfi, enerji verimliliği ve sıfır emisyon, hepsi bir arada

Stil Sahibi: Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern tasarım

Güvenli: Aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefleyen aynı zamanda üst düzey veri ve bağlantı güvenliği sağlayan modern bir otomobil.

Duyarlı: Gelecek kuşaklara sadece temiz bir çevre değil, geliştirilip büyütülecek yeni fikirler, ürün ve uygulamalar ortaya çıkaracak bir proje.

Bağlantılı: İnternet otomobilde değil, otomobil sürekli internette

Akıllı: Sizi dinleyen, anlayan, sizinle bütünleşen, size uygun çözümler sunan, size göre dönüşen ve sizi de dönüştüren, sizin için öğrenen bir cihaz

Otonom: Sürücü ve yolcular için ileri seviye servis desteği ve konfor sunacak güncel otonom seviyesi

Küresel: İddialı tasarımı, ileri teknolojileri, kullanıcı dostu dijital deneyimiyle sadece Türkiye'de değil uluslararası pazarlarda da kendine yer bulacak iddialı bir cihaz.

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil Mustafa Varank
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