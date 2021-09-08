Son dakika: Bakan Varank'tan yerli otomobil TOGG hakkında açıklama!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin tarihi projelerinden olan yerli otomobil TOGG'un 2022 yılında banttan ineceğini ve yollarda olacağını açıkladı.
Yerli otomobil özellikleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:
Elektrikli: Elektrikli motorun sessizliği, ivmelenme keyfi, enerji verimliliği ve sıfır emisyon, hepsi bir arada
Stil Sahibi: Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern tasarım
Güvenli: Aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefleyen aynı zamanda üst düzey veri ve bağlantı güvenliği sağlayan modern bir otomobil.
Duyarlı: Gelecek kuşaklara sadece temiz bir çevre değil, geliştirilip büyütülecek yeni fikirler, ürün ve uygulamalar ortaya çıkaracak bir proje.
Bağlantılı: İnternet otomobilde değil, otomobil sürekli internette
Akıllı: Sizi dinleyen, anlayan, sizinle bütünleşen, size uygun çözümler sunan, size göre dönüşen ve sizi de dönüştüren, sizin için öğrenen bir cihaz
Otonom: Sürücü ve yolcular için ileri seviye servis desteği ve konfor sunacak güncel otonom seviyesi
Küresel: İddialı tasarımı, ileri teknolojileri, kullanıcı dostu dijital deneyimiyle sadece Türkiye'de değil uluslararası pazarlarda da kendine yer bulacak iddialı bir cihaz.
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