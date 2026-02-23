FİNANS

Ford Fiesta elektrikli ve crossover tasarımıyla geri dönüyor!

Avrupa’nın en tanınmış küçük otomobillerinden biri olan Ford Fiesta, üretiminin 2023’te sona ermesinden yalnızca birkaç yıl sonra elektrikli bir model olarak geri dönmeye hazırlanıyor. İşte modelin özellikleri...

Cansu Çamcı

Üretimi 2023’te sona eren Ford Fiesta için geri dönüş iddiaları güçleniyor. Ford’un, Renault ile geliştirdiği yeni elektrikli altyapı sayesinde Fiesta’yı EV ve crossover formunda yeniden sahneye çıkarabileceği konuşuluyor. 2028’de yollara çıkması beklenen model, markanın küçük sınıftaki elektrikli hamlesinin kilit oyuncusu olabilir.

RENAULT 5 İLE EŞ DEĞER ALTYAPI

Ford’un Avrupa’daki uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarına yeniden girmesi, Fransız üretici Renault ile yapılan stratejik ortaklık sayesinde mümkün olacak. Bu iş birliği kapsamında Ford, Renault’nun AmpR Small elektrikli platformunu kullanarak iki yeni kompakt EV geliştirecek.

Yeni Fiesta EV’nin, Renault 5’le aynı altyapıyı kullanması bekleniyor. Buna rağmen Ford, modelin tasarımını, sürüş karakterini ve şasi ayarlarını tamamen kendine özgü hale getirmeyi hedefliyor.

Carscoops'un haberinde aracın nasıl görünebileceğine dair hazırlanan görselde de Renault 5’ine esintileri göre çarpıyor. Aynı zamanda Ford’un 2020 yılında gösterdiği Ford Start konseptinde ilham alındığı görülüyor.

2028 YILINDA YOLLARA ÇIKABİLİR

Elektrikli Fiesta’nın 2028 civarında Avrupa yollarına çıkması planlanıyor. Araç, Fransa’daki Renault ElectriCity tesisinde üretilecek ve Ford’un küçük otomobil segmentine güçlü bir dönüş yapmasını sağlayacak.

BEKLENEN TEKNİK ÖZELLİKLER

Resmi teknik veriler henüz açıklanmasa da, platform kardeşlerinden yola çıkarak bazı öngörüler yapılabiliyor:

