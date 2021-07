Ford fiyat listesi açıklandı! İşte 2021 Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Mondeo fiyatları...

Her sektörü etkileyen koronavirüs, otomobil sektörünü de üretimden, son aşama olan müşteri satışına kadar her anlamda olumsuz etkiledi. Bu krizin yanına bir de çip krizi eklenince sıfır araçlarda fiyatlar iyice arttı. Sizler için bu haberimizde Ford’un Focus, Fiesta, Puma, Kuga, Mondeo gibi araçlarının fiyatlarını listeledik.

FORD FİYAT LİSTESİNİ AÇIKLADI

2021 yılının ikinci yarısına girerken, Ford markası otomobil fiyatlarını güncelledi. Araç yenilemek isteyenler için Türkiye’de çok fazla tutulan Ford’u tercih edebilirsiniz. İşte Ford markalı araçların fiyat listesi:

Fiesta

Style 1.0L EcoBoost 100PS 998cc Manuel Benzin 203.550 TL

Focus Sedan

Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS MT 1499cc Manuel Benzin 280.500 TL

Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS AT 1499cc Otomatik Benzin 305.300 TL

Trend X 1.5L TDCi 120PS MT 1499cc Manuel Dizel 328.500 TL

Titanium 1.5L Ti-VCT 123PS MT 1499cc Manuel Benzin 341.200 TL

Trend X 1.5L TDCi 120PS AT 1499cc Otomatik Dizel 352.500 TL

Titanium 1.5L Ti-VCT 123PS AT 1499cc Otomatik Benzin 359.000 TL

Titanium 1.5L TDCi 120PS MT 1499cc Manuel Dizel 363.400 TL

Titanium 1.5L TDCi 120PS AT 1499cc Otomatik Dizel 376.200 TL

Focus Hatchback

Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS MT 1499cc Manuel Benzin 288.600 TL

Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS AT 1499cc Otomatik Benzin 308.300 TL

Trend X 1.5L TDCi 120PS MT 1499cc Manuel Dizel 328.500 TL

Titanium 1.5L Ti-VCT 123PS MT 1499cc Manuel Benzin 341.200 TL

Trend X 1.5L TDCi 120PS AT 1499cc Otomatik Dizel 352.500 TL

Titanium 1.5L Ti-VCT 123PS AT 1499cc Otomatik Benzin 359.000 TL

Titanium 1.5L TDCi 120PS MT 1499cc Manuel Dizel 363.400 TL

Titanium 1.5L TDCi 120PS AT 1499cc Otomatik Dizel 376.200 TL

ST-Line 1.0L EcoBoost 125PS 999cc Otomatik Benzin 382.500 TL

ST-Line 1.5L TDCi 120PS AT 1499cc Otomatik Dizel 406.100 TL

Puma

Style 1.0L EcoBoost 95 BG 999cc Manuel Benzin 302.300 TL

Style 1.0L EcoBoost 125 BG 999cc Otomatik Benzin 326.700 TL

ST-Line 1.0L EcoBoost 125 BG 999cc Otomatik Benzin 396.500 TL

ST-Line 1.0L EcoBoost 155 BG Hibrit 999cc Manuel Hibrit 398.900 TL

Mondeo

Titanium 2.0L EcoBlue 190PS 8 İleri A/T 1997cc Otomatik Dizel 979.900 TL

Kuga

Style 1.5lt Ecoboost 1498cc Manuel Benzin 395.000 TL

Style 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel 1499cc Manuel Dizel 411.100 TL

Style 1.5L EcoBlue 1498cc Otomatik Dizel 424.400 TL

Titanium 1.5L EcoBlue 1498cc Otomatik Dizel 460.200 TL

ST-Line 1.5L EcoBlue 1498cc Otomatik Dizel 509.600 TL

ST-Line 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit) 2488cc Otomatik Hibrit 1.255.200 TL