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Çip krizi dev otomobil şirketini de vurdu! Volvo'da üretimi vurdu

11.08.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı etkisi altına alan çip krizi Volvo Cars'ı da vurdu. Şirket, çip tedarikinde yaşanan aksaklık sebebiyle İsveç’in Göteborg'da bulunan fabrikasında üretimi durdurdu.

Çip krizi dev otomobil şirketini de vurdu! Volvo'da üretimi vurdu

Koronavirüs salgınıyla birlikte başta otomobil şirketleri olmak üzere telefon, TV ve oyun konsollu gibi elektronik cihaz üreten firmaların üretimini durma noktasına getirdi.

Çinli Geely Holding'in sahibi olduğu Volvo Cars da çip krizinden etkilenen otomobil üreticilerinden oldu.

VOLVO GEÇİCİ OLARAK ÜRETİMİ DURDURDU

Bloomberg'te yer alan habere göre şirket, Haziran ayında Belçika’nın Ghent şehrinde bulunan fabrikasında üretimi bir haftalığına durduracağını açıklamasının ardından, 11 Ağustos’da ikinci bir açıklama daha yaptı.

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Yapılan açıklamada, "Çip sorununa bağlı malzeme sıkıntısı nedeniyle Torslanda'daki üretim bu akşamdan itibaren geçici olarak durdurulacak. Üretim mümkün olan en kısa sürede, en geç önümüzdeki haftadan önce yeniden başlayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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