FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Galericilerden dikkat çeken yorum! İkinci el araç fiyatları neden yüksek?

Galericilerden dikkat çeken yorum! İkinci el araç fiyatları neden yüksek?

24.10.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan "Ayaklı galericiler" olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti.

Galericilerden dikkat çeken yorum! İkinci el araç fiyatları neden yüksek?

Çip krizi, lojistik ve tedarik sorunu, hem sıfır araç pazarını, hem de ikinci el piyasasını olumsuz yönde etkiledi. Sıfır araçta yaşanan çip krizi sebebiyle ikinci elde rağbet oluşurken, fiyatlar ise yükselmeye devam ediyor. Sadece çip krizi değil, halk dilinde "ayaklı galericiler" olarak anılan kişiler de hem galericilerin hem de araç alacak kişilerin ortak sorunu oldu. Vergi kaydı olmadan kendilerini "galericiyim" olarak tanıtan kişilerin, fiyatları kendi kar paylarına göre belirlediği, ikinci el araç fiyatlarının da yükselmesine sebep oldukları öğrenildi.

İkinci el otomobil piyasası zorda! Pandemi öncesi ayda 30 araç satıyorlardı şimdi ise 5 tane satabiliyorlarİkinci el otomobil piyasası zorda! Pandemi öncesi ayda 30 araç satıyorlardı şimdi ise 5 tane satabiliyorlar

"DIŞARDAN AL SAT YAPANLAR FİYATLARI YÜKSELTTİ"

İkinci el piyasasının çip krizinden olumsuz yönde etkilendiğini kaydeden İzmit Oto Galericiler Sitesi Kooperatifi yöneticilerinden Tamer Ertuğ, fiyatların iki ayda yüzde yüzde 20 artış yaşadığını kaydetti. Çip krizinin yanı sıra, vergi kaydı olmadan al sat yapan kişilerin fiyatların yükselmesine sebep olduğunu belirten Ertuğ, "Eskiden 1 kişi fiyat veriyordu, şimdi 10 kişi fiyat veriyor. Vergilendirme yapmadan, bizim işimizi ticaret haline getiren insanlar var. Ticaret müdürlükleri lütfen bu konuda bizlere yardımcı olsun. Örneğin ben hafta sonu da dahil sürekli Notere gidiyorum. Noterde al sat yapan kişiler görüyorum. Önceden Kocaeli’de bulunan tüm esnaf arkadaşlarımızı tanırdık, şimdi bu araç satım işini yapan arkadaşların hiçbirini tanımıyorum. Bizim işimizi vergilendirmeden yapıyorlar, sistematik olarak piyasadaki fiyatlar da yükseliyor" dedi.

"ONLAR YÜZÜNDEN İŞİMİZ SEKTEYE UĞRUYOR"

Kısa sürede fazla araç satan kişilerin, oto pazarındaki esnafı mağdur ettiğine dikkat çeken Ertuğ, "Emeklisi, kasabı, bakkalı, berberi bile bu işi yapıyor. Bu konuda yetkililer bize yardım etmeli. 33 yıldır bu işi yapıyorum, bizler kendimizi bu mesleğe adadık. Alana da, satana da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama vergilendirme bizim işimizi yapıp, haksız kazanç elde ediyorlar. İşimiz bu kişiler yüzünden sekteye uğruyor" diye konuştu.

"İKİNCİ EL FİYATLARI, SIFIR ARAÇ FİYATLARINDAN DAHA YÜKSEK"

Türkiye’de sıfır araçların satılmadığını ifade eden Ertuğ, "Örneğin normal bir aracın değeri 250 bin TL ama ikinci elde fiyatı yüzde 25 daha fazla satılmaya çalışılıyor. Sadece çip krizi fiyatları yükseltmiyor. Bizim sektörümüz için geçerli olan bir kanun vardı. Ticari belgesi olmayan kişiler bu işi yapamayacaktı. Ama maalesef bu kanun ertelendi. Bir an önce bu kanunun çıkmasını istiyoruz. Herkes bu işi yapıyor, herkes fiyat veriyor. Ben cumartesi ve pazar günü noter kapılarını tek tek geziyorum. Tanıdığım bir tane esnaf göremiyorum, olanların hepsi bireysel. Kendi aralarında satış yapsalar amenna ama "ben galericiyim" deyip bu işi yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"NOTERLER, DIŞARIDAN ALIP SATAN KİŞİLERLE DOLU"

Çip krizi çözüldüğü zaman fiyatların da dengeleneceğini dile getiren esnaf Behram Alçekiç ise ikinci el araç fiyatlarının herkesi mağdur ettiğine dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 70 bin TL’ye satılan aracın, bu sene 150 bin TL’den satışa sunulduğunu belirten Alçekiç, "Esnafın buna dayanma gücü yok. Fiyatların aşırı şekilde artmasının yüzde 90 sebebi, sonradan devreye giren, dışarıdan bu işi yapmaya çalışan kişilerdir. Kasabı, bakkalı, berberi, devlet dairesinde çalışanlar da bu işi yapmaya çalışıyor. Stok geniş kitlelere yayıldı, çok kişi devreye girdi. 7 aydır büyük bir rant söz konusu. 110 bin TL’ye satılan araçların fiyatı 120 bin TL’lere çıkıyor. Esnaf bazında satışlar zayıf hatta esnafın e’si yok. Noterler, dışarıdan alıp satan kişilerle dolu" ifadelerini kullandı.

"İNTERNET ORTAMI BAŞIMIZIN BELASI OLDU"

30 yıldır galericilik işine emek verdiğini ifade eden Behram Alçekiç ise şu ifadeleri kullandı: "Bizler araç satışı yaptığımız zaman 6 aşamadan geçiyoruz. Ama bazı vatandaşlar, "hem biniyorum hem satıyorum" diyor. Bunu önleme şansınız yok. Eğer bir kişi, aldığı arabaları 1 ayda satıyorsa ve bunu sürekli yapıyorsa bunun sorgulanması gerekiyor. Örneğin piyasada üst segment araçlar var. 1 milyon TL’ye, 1 buçuk milyon TL’ye araçlar satılıyor. Bu konuya en kısa zamanda el atılması lazım. Bir de internet başımızın belası oldu. İnsanlar internetten araç satıyor. Örneğin Ankara’dan, İstanbul’dan araç tespit ediyoruz, yola çıkıyoruz. Öncesinde şehre gitmeden iletişim kurduğumuz kişileri expertize yönlendiriyoruz, parasını da veriyoruz. Hiçbir araç doğru çıkmıyor. Kontrolsüz bir gidişat var. Allah binicinin yardımcısı olun, internet kafaları çok karıştırdı." (İHA)

Araç sahipleri dikkat! Benzine yeni zam geliyorAraç sahipleri dikkat! Benzine yeni zam geliyor

AW449083_01

AW449083_03

AW449083_06

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandıAlec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı
PARTNERİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız olduİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız oldu
Ayda 30 araç satıyorlardı, şimdi 5 tane satamıyorlarAyda 30 araç satıyorlardı, şimdi 5 tane satamıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan 'istenmeyen adam' açıklaması: Ülkeye yazık ediyorsunuz

Davutoğlu'ndan 'istenmeyen adam' açıklaması: Ülkeye yazık ediyorsunuz

23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Araç sahipleri dikkat! Benzine yeni zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine yeni zam geliyor

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Shiba Coin ( Shiba Inu) yükseliyor mu, düşüyor mu? Shiba coin geleceği var mı?

Shiba Coin ( Shiba Inu) yükseliyor mu, düşüyor mu? Shiba coin geleceği var mı?

TCDD personel alacak! En KPSS şartı da yok!

TCDD personel alacak! En KPSS şartı da yok!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

LPG otogaza 22 kuruş zam

LPG otogaza 22 kuruş zam

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.