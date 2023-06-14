Görenler hayran kalıyor, 'Bu o mu' diye soruyor! Çiçek Abbas'taki meşhur minibüs gerçek oldu: Satın almak isteyenler oluyor ama...

Önce "Bunu neden satın aldın? Toparlanamazsın" diye yorumda bulundukları araç şimdi görenleri hayran bırakıyor. Ordu'da yaşan Gökhan Demirtaş'ın 'Çiçek Abbas' filmindeki meşhur kırmızı minibüse benzettiği araca talipler de var. Ancak Demirtaş gözü gibi baktığı aracı satmaya ise sıcak bakmıyor.

EN AZ 100 KERE İZLEMİŞ

Altınordu ilçesinde yaşayan Gökhan Demirtaş, babasının yıllar önce kullandığı ve kendisinin de şoförlüğü öğrendiği minibüsten 4 yıl önce satın aldı. Yeşilçam filmlerini de çok seven Demirtaş aracını hayranı olduğunu ve şimdiye kadar en az 100 kere izlediği 1982 yapımı Çiçek Abbas filmindeki meşhur kırmızı minibüse çevirmeye karar verdi.

Yaklaşık 2 buçuk yıllık çabanın ardından filmdeki araca benzerken, Gökhan Demirtaş aracı görenlerin çok sevdiğini, satmayı düşünmediğini belirtiyor.

“İNSANLAR ‘BUNU NEDEN ALDIN?’ DİYORLARDI, ŞİMDİ BEĞENİYORLAR”

Aracını çok belirten Demirtaş, “Aracı 4 sene önce 38 bin TL’ye satın aldım ve o zaman görenler bunu neden aldığımı, toparlanamayacağını söyledi. Şu an bana maliyeti 150 bini geçti. İnsanlar baktıklarında hayran kalıyor, mutlu oluyorlar ve maziye dönüyorlar. Bu bende bir hastalık. Aracı bu hale getirmem yaklaşık 2 buçuk yıl sürdü, beni de çok uğraştırdı ama değdi” dedi.

“'FİLMDEKİ GERÇEK MİNİBÜS MÜ' DİYE SORUYORLAR”

Aracı filmdekine olabildiğince benzetmeye çalıştığını ve insanlardan güzel karşılıklar aldığını kaydeden Demirtaş şunları söyledi:

“Filmdeki gerçek minibüs olup olmadığını soruyorlar, çok ilgi çekiyor. Zaten babamdan kalan bir hastalıktı, kapımda 2 aracım daha var ama onları kullanmıyorum.

ÇOCUĞUNA BIRAKACAK

Yeşilçam filmlerini çok seviyorum ama Çiçek Abbas filmini belki 100 defa izlemişimdir hiçbirinde sıkılmıyorum. Aracı satın almak isteyenler de oldu ama satmadım, satmayı da düşünmüyorum. Bir tane kız çocuğum var, o bu arabayı çok seviyor. O nedenle duracak.”

(İHA)

