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İkinci el araç piyasasında son durum! Galericiler satışlardan vatandaş fiyatlardan yakınıyor

07.02.2022 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ediyor. Galericiler satış olmadığından yakınırken araç almak isteyen vatandaşlar da yüksek fiyatlardan dolayı yakınıyor. Öte yandan son günlerde yayılan ikinci el piyasasında büyük düşüş olacak haberleri de araç sahibi olacakların yüzünü güldüremedi. Vatandaşlar sattıkları aracın alacakları araç fiyatını karşılamadığından ve çok sayıda kişinin araç bile alamadığından şikayetçi.

İkinci el araç piyasasında son durum! Galericiler satışlardan vatandaş fiyatlardan yakınıyor

Aksaray’da ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar hafta sonu oto pazarına çıktı. Hem gönüllerine hem de ceplerine uygun araç arayan birçok vatandaş gezdikleri oto pazarından elleri boş döndü.

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"İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ SABİT KALDI"

Yükselen araç fiyatları vatandaşları düşündürürken, araçları inceleyen vatandaşlar sadece fiyatları sormakla kaldı.

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5 ay öncesine kadar sıfır kilometre araçların piyasada olmaması nedeniyle ikinci el araç fiyatlarında görülen artışın sabit kaldığına, fiyatların düşmediğine dikkat çeken vatandaşlar kimsenin araç alamadığını söyledi.

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HABERLER YÜZLERİNİ GÜLDÜREMEDİ

Son günlerde yayılan ikinci el piyasasında büyük düşüş olacak haberleri de araç sahibi olacakların yüzünü güldüremedi.

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Vatandaşlar sattıkları aracın alacakları araç fiyatını karşılamadığına ve birçok insanın araç bile alamadığından yakındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray
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