Haziran 2026 Nissan sıfır araç kampanyası Qashqai, Juke,X-Trail ve Townstar...

Haziran 2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Pek çok otomobil markası 2026 yılında araç kampanyalarına devam ediyor. Haziran 2026 sıfır araç kampanyaları markalar tarafından duyuruluyor. Peki, Nissan'ın fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Haziran Nissan sıfır araç kampanyaları ne? İşte Qashqai, Juke, Townstar ve X-Trail modellerinin güncel kampanyaları...

NISSAN QASHQAI

Qashqai Mild Hybrid (Designpack)

Şimdi, sınırlı sayıda Qashqai Mild Hybrid Designpack seçeneği 2.249.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla katılan yetkili satıcılarımızda sizleri bekliyor.

Qashqai Mild Hybrid (Platinum, Platinum Premium)

Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilerimize özel 600.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

NISSAN QASHQAI YENİ E-POWER

Qashqai e-POWER (N-Design)

Bireysel ve Ticari müşterilerimize özel 300.000 TL’ye varan nakit alım indirimi ve

Ticari müşterilerimize özel 600.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Qashqai e-POWER (Skypack, Platinum, Platinum Premium)

Bireysel ve Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve

Ticari müşterilerimize özel 600.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

NISSAN JUKE

Nissan Juke (Tekna Plus)

Şimdi, sınırlı sayıda Juke Tekna Plus DCT seçeneği 1.875.200 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla katılımcı yetkili satıcılarımızda sizleri bekliyor.

Nissan Juke (Redline Edition)

Ticari müşterilerimize özel 1.000.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Nissan Juke (Platinum Premium)

Bireysel ve Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve

Ticari müşterilerimize özel 500.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

NISSAN X-TRAIL MILD HYBRID

X-Trail (MY25)

Bireysel ve Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve

Ticari müşterilerimize özel 2.000.000 TL 9 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

YENİ NISSAN TOWNSTAR VAN

Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi

KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi veya

KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi ve 1.200.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi

KOBİ’lere özel 1.200.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

YENİ NISSAN TOWNSTAR COMBI EV

Yeni Townstar Combi EV

KOBİ’lere özel 1.200.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

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