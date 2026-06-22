Haziran 2026 Nissan sıfır araç kampanyası Qashqai, Juke,X-Trail ve Townstar...

Haziran 2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Pek çok otomobil markası 2026 yılında araç kampanyalarına devam ediyor. Haziran 2026 sıfır araç kampanyaları markalar tarafından duyuruluyor. Peki, Nissan'ın fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Haziran Nissan sıfır araç kampanyaları ne? İşte Qashqai, Juke, Townstar ve X-Trail modellerinin güncel kampanyaları...
Qashqai Mild Hybrid (Designpack)
Şimdi, sınırlı sayıda Qashqai Mild Hybrid Designpack seçeneği 2.249.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla katılan yetkili satıcılarımızda sizleri bekliyor.
Qashqai Mild Hybrid (Platinum, Platinum Premium)
Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilerimize özel 600.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi
Qashqai e-POWER (N-Design)
Bireysel ve Ticari müşterilerimize özel 300.000 TL’ye varan nakit alım indirimi ve
Ticari müşterilerimize özel 600.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi
Qashqai e-POWER (Skypack, Platinum, Platinum Premium)
Bireysel ve Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve
Ticari müşterilerimize özel 600.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi
Nissan Juke (Tekna Plus)
Şimdi, sınırlı sayıda Juke Tekna Plus DCT seçeneği 1.875.200 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla katılımcı yetkili satıcılarımızda sizleri bekliyor.
Nissan Juke (Redline Edition)
Ticari müşterilerimize özel 1.000.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi
Nissan Juke (Platinum Premium)
Bireysel ve Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve
Ticari müşterilerimize özel 500.000 TL 6 Ay %0 Faizli Ticari Kredi
NISSAN X-TRAIL MILD HYBRID
X-Trail (MY25)
Bireysel ve Ticari müşterilerimize özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve
Ticari müşterilerimize özel 2.000.000 TL 9 Ay %0 Faizli Ticari Kredi
Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi
KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi veya
KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi ve 1.200.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi
Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi
KOBİ’lere özel 1.200.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi
Yeni Townstar Combi EV
KOBİ’lere özel 1.200.000 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi
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