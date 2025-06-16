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Haziran ayında sadece 1 tane kaldı! Temmuz'dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak: Araç almayı düşünenler bu haber sizi ilgilendiriyor!

Son dönemde hem yurt içi hem de yurt dışında gerçekleşen olaylar hem döviz piyasası hem hammadde hem de altın fiyatlarında artışa neden olmaya devam ediyor. Pandemi döneminde başlayan otomobil fiyatlarındaki çılgın artış, Rusya – Ukrayna kriziyle devam etti. Haziran ayı itibarıyla sıfır otomobil piyasasında fiyatı 1 milyon TL’nin altında olan sadece bir araç var…

Haziran ayında sadece 1 tane kaldı! Temmuz'dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak: Araç almayı düşünenler bu haber sizi ilgilendiriyor!

Otomobil fiyatlarında zam yolda! Kurban Bayramı sonrasında fiyatlarda artış eğrisi var. Haziran ayında sıfır otomobiller arasında 1 milyon TL’nin altında yalnızca bir model kaldı. Temmuz itibarıyla gelecek zamlarla birlikte Türkiye’de en ucuz sıfır otomobilin 1 milyon TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

BENZİNLİ ARAÇLARLA DİZEL ARAÇLAR ARASINDA FARK KAPANDI

2025 yılı itibarıyla benzinli ve dizel araçlar arasında maliyet açısından neredeyse fark kalmadığı uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor. Bakım ve sigorta gibi yan giderler açısından benzinli araçlar öne çıkarken; motor verimliliği, tork ve uzun yol performansı bakımından dizel araçlar hâlâ cazibesini koruyor.

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ŞEHİR İÇİNDE HANGİSİ AVANTAJLI?

Özellikle şehir içinde düşük kilometre yapan sürücüler için benzinli araçlar daha uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, yıllık 15.000 km üzeri kullanımda dizelin sunduğu yakıt avantajı daha anlamlı hale geliyor.

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Türkiye’de günlük şehir içi kullanım yaygın olduğundan, kullanıcıların benzinli araçlara yönelmeye başladığı gözlemleniyor. Forumlarda kullanıcılar, “şimdi herkes benzinli araç alıyor” diyerek benzinli seçeneklere ilgiyi doğruluyor. Ayrıca kış aylarındaki soğuk havalarda dizel araçların ısınma süresinin uzun olması ve DPF/AdBlue gibi sistemlerin ekstra bakım ve maliyet anlamına geldiği dile getiriliyor.

TEMMUZ AYINDA ARAÇLARA ZAM GELİYOR

Haziran ayı sonu Temmuz başı itibarıyla yaz aylarının gelmesi ve uluslararası gelişmelerle birlikte otomobil piyasasında fiyatların artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uzmanlar araç alımı için doğru zamanın Haziran olduğunu ifade ediyor.

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