'Hem indirim hem artış' Bakanlıktan ÖTV açıklaması 'Satışların yoğun olduğu araç gruplarında...' Enflasyon etkisi açıklandı

ÖTV oranları değişti, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesiyle beraber yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi. Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artış yapıldı. ÖTV oranları yüzde 10'dan başlayan ve sırasıyla yüzde 40, yüzde 50 ve yüzde 60 olarak devam eden elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Böylece sadece elektrik motoru bulunan araçların ÖTV oranları sırasıyla yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olacak şekilde yeniden tespit edildi. "Plug-in hibrit araçlar"da da elektrikli araçlara benzer şekilde ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Böylece halihazırda yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak uygulanan oranlar, yüzde 45, yüzde 75 ve yüzde 85 olarak yeniden belirlendi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN ÖTV AÇIKLAMASI

Söz konusu ÖTV değişikliği sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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"7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidilmiştir.

Bu adım, esas itibarıyla cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır.

Bu çerçevede;

Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir,

Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur,

Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır.

Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

TÜM MARKALARDA 'FİYATLAR GÜNCELLENİYOR' UYARISI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sosyal medyada çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren satın alma süreci devam eden araçlarıyla ilgili bilgi almak için bayiyle iletişime geçmeye çalıştıklarını fakat kimseye ulaşamadıklarını dile getirdi.

Değişen vergi oranlarıyla birçok modelin fiyatında önemli farklar olmasının beklendiği belirtiliyor. Otomotiv markalarında da fiyat listesi telaşının başladığı aktarıldı. Pek çok otomobil markası, resmi internet sitelerindeki fiyat listelerini kaldırarak yerine 'fiyatlar güncelleniyor' ibaresi koydu.

Yeni ÖTV düzenlemesiyle yalnızca otomotiv markalarının değil, tüketicilerin de büyük bir belirsizlikle karşılaştığı belirtildi. Sosyal medyada birçok kullanıcının, “Peşinat ödemesini yaptım ama aracı teslim almadım”, “Fatura kesilmedi, zam bana yansır mı?” gibi sorularla yaşadıkları belirsizliği paylaşmaya başladığı aktarıldı.

Diğer yandan tüketicilerle bayiler arasında iletişim kopukluğu olduğu da belirtiliyor. Yine sosyal medyada çok sayıda kişinin, sabah saatlerinden itibaren satın alma süreci devam eden araçlarıyla alakalı bilgi almak için bayiyle iletişime geçmeye çalıştığını fakat kimseye ulaşamadığını dile getirdiği aktarıldı. Bayilerin, yoğun şekilde yeni fiyatlandırma üzerine çalıştığının, müşteri temsilcilerinin de telefonlara cevap veremediği belirtildiği kaydedildi.