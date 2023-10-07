Hem sıfır hem ikinci el araba! Bakan Bolat '1 Kasım’da başlıyor' diyerek duyurdu: Yeni yönetmelik geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç ve federasyon temsilcilerini Bakanlıkta kabul etti. Burada açıklamalarda bulunan Bolat, Bakanlık olarak, özellikle otomotiv piyasasında birçok düzenleme yaptıklarını dile getiren Bolat, sahte ilanlara karşı cezaların 1 Kasım itibarıyla başlayacağını dile getirdi.

“REKABETİN ARTMASIYLA FİYAT DÜŞÜŞLERİ BERABERİNDE GELECEK”

Bakan Bolat bugüne kadar alınan önlemlerle hem ikinci el hem de sıfır araba satışlarında çok ciddi bir rahatlama sağlandığının altını çizerken, tüm bu uygulamaların sonunda piyasanın büyük ölçüde normalleşerek düzene girdiği söyledi. “Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Sıfır araçlarda yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık. Bu, piyasaların düzelmesi ve istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetin artmasıyla fiyat düşüşleri beraberinde gelecek” diyen Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

1 KASIM’DA CEZALAR BAŞLIYOR

"Öncelikle 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasını yetkili satıcılar nezdinde 6 ay daha uzattık. Bireysel satışlar için de uygulamaya başladık. Yetkisiz kişilerin bireysel satışlarında yılda 3'ten fazla satış yapılamama kuralını sıkı bir şekilde denetliyoruz. Fiyat artışları ve köpüğün oluşması, en çok ilan siteleri ve sosyal medya platformlarında ortaya çıkıyordu. 31 Ağustos'ta getirdiğimiz yeni düzenleme ile ilan sitelerinde, oto ve emlak satışlarında sahte ilanlara karşı sorumlu ve cezai müeyyideye tabi olmasını sağladık. 1 Kasım itibarıyla cezai müeyyideler başlıyor.”

YENİ TEDBİRLER YOLDA

İkinci el oto fiyatlarının aynı marka ve aynı ürün için birinci el fiyatından daha yukarıda olamayacağı yönündeki yasaklamanın da bu yıl sonuna kadar geçerli olacağını ifade eden Bolat, "Tüm bu uygulamaların sonunda piyasa büyük ölçüde normalleşti, düzene girdi. Halkımızın satın alma gücünü artıracak, mağduriyetine yol açmayacak gerekli olan ne varsa bunları yapmaktan ve olumlu sonuçları görmekten memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Ancak toplantının ardından ikinci el araba ve sıfır otomobil için yeni bir yönetmelik üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Yeni yönetmelikle birlikte ‘al-sat’ yapanların piyasa dengesini bozucu faaliyetlerinin net bir şelkilde önüne geçileceği ifade edildi.



