Hepsi birbirinden lüks, hepsine el kondu! İstanbul'da araç sahtekarlığı ortaya çıktı: Değerleri dudak uçuklattı

İstanbul'da lüks araç vurgununa geçit verilmedi. Sahtekarlar 9 lüks aracın değerlerini daha düşük göstererek 46 milyon liralık kamu zararına yol açacaklardı. Ancak Gümrük Muhafaza ekipleri düğmeye bastı. 10 lüks araca el kondu, fotoğraflar da paylaşıldı. El konan araçların değeri dudak uçuklatan düzeyde!

Sahte faturalar düzenlediler, lüks araçların değerini düşüp gösterip vurguna kalkıştılar! Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri lüks araç vurgunun önüne geçerken 288 milyon değerindeki 10 lüks araca el kondu.

VURGUN BÖYLE ENGELLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde sahte belgelerle araç değerleri düşük gösterilerek 46 milyon liralık kamu zararına yol açılmasının önüne geçildi.

ARAÇLARA EL KONDU

Toplam 288 milyon lira değerinde 10 lüks araca el konuldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam edildiği bildirilirken, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Teşkilatı’nın, Türkiye’nin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabının haklarının muhafazası hedefiyle yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

İŞTE O ARAÇLAR

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
