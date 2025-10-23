FİNANS

Akaryakıt fiyatları için kötü haber! ABD’nin Rusya kararı sonrası benzin ve motorin yükselecek mi?

Benzin ve motorinde fiyatlar nasıl seyredecek? ABD’nin Rusya ile ilgili aldığı yaptırım kararı sonrası herkes bu sorunun cevabını merak etmeye başladı. ABD, Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi olan Rosneft ve Lukoil'e yeni yaptırımlar açıkladı ve petrol yükselişe geçti. Petrolün varil fiyatı bugün ilk işlemlerde %2,80 artarak 64,35 dolar seviyesini aştı ve son 10 günün en yüksek rakamlar görüldü. Peki Türkiye’de akaryakıt fiyatları ne olacak? Benzin ve motorine zam gelecek mi?

Petrol fiyatlarında dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. Bu haftanın ilk işlem gününde 60 dolar sınırına kadar çekilen Brent petrolün varil fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde 64,00 doları aştı ve son 10 günün en yükseğine ulaştı. İlk işlemlerde 64,35 doları geçen petrolde günlük fiyat artışı %2,80 olarak gerçekleşiyor.

ABD’DEN RUSYA’YA YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı’nın, Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi olan Rosneft ve Lukoil'e yeni yaptırımlar açıklaması, küresel piyasalarda arz endişelerine sebep oldu ve petrol yükselişe geçti. Öte yandan ABD Başkanı Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesini iptal etmesi de belirsizliği artırdı.

İNGİLTERE VE AB’DEN DE HAMLE GELDİ

ABD Hazine Bakanı Bessent; Rusya’nın Ukrayna ile savaşı sona erdirmeyi reddetmesi sebebiyle yaptırım uygulandığını açıkladı. İngiltere de geçen hafta Rosneft ve Lukoil'e yaptırım açıklamış, AB ülkeleri ise 19. Yaptırım Paketini onaylamıştı. Bu paket de Rus LNG ithalatının yasaklanmasını içeriyor.

PETROLDE ARZ FAZLASI GÖRÜLMEYE BAŞLAMIŞTI

Brent petrolün varil fiyatı bu yıl OPEC+ Grubunun arzı artırması ve ticaret savaşlarından kaynaklanan talep endişeleri ile birlikte yaklaşık %-14 geriledi ve son olarak Goldman Sachs küresel petrol piyasasında açık denizlerde petrolde arz fazlasının görülmeye başladığını belirtmişti.

TÜRKİYE'DE FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ?

Petrolde yaşanan son yükselişin ardından dikkatler içeride de akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Henüz bir artış haberi gelmezken, İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 52,30 TL ve motorinin litresi de 52,37 TL’den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
52.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.23
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.68
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.42
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.47
Gazyağı
42.95
