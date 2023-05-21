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Herkes akın etti ama bir tane bile satılmadı! 2. el otomobil piyasası seçim sonrası durdu

21.05.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de kişi başına en fazla araç düşen illerin başında gelen Aydın'da ikinci el otomobil satışları adeta durdu. Her hafta pazar günleri kurulan 2. el oto pazarında bu hafta yaprak kıpırdamadı. Alıcının da satıcının da oldukça yoğun olduğu pazarda bir tane bile araç alım satımı olmaması dikkat çekti.

Herkes akın etti ama bir tane bile satılmadı! 2. el otomobil piyasası seçim sonrası durdu

Geçtiğimiz yıllarda bahar dönemlerinde en yoğun günlerini yaşayan Aydın 2. el oto pazarının son 3 haftadır en alışveriş açısından en durgun günlerini yaşadığı belirtildi. Sabah saatlerinde alana akın eden yüzlerce kişi satmak istediği aracını sergiledi. Araç bakmak için pazara akın eden çok sayıda kişi de aradığı aracı, aradığı rakamlarda bulmaya çalıştı.

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FİYATLAR YÜKSEK BULUNDU

Pazar yerinde kamyonet sayısının yok denecek kadar az olması dikkat çekerken, alıcılar da satıcılar da otomobil fiyatlarının gerçek değerinin çok daha üstünde olduğunu belirttiler. Alıcılar fiyatları yüksek bulurken, satıcılar ise sattıkları aracın yerine dolduramama endişesinde olduklarını bu nedenle herkesin aşırı temkinli olmasından dolayı alım-satım olmadığını belirttiler.

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"SEÇİMDEN SONRA PİYASA DURDU"

Yıllardır her hafta pazar günleri 2. El oto pazarına geldiğini belirten Uğur Yıldız, 2020 yılında 12-13 bin TL olan 30 yaşın üzerindeki bir otomobile bugün 90-100 bin lira para istendiğini belirten Uğur Yıldız, “Seçim öncesi bir hareketlilik vardı. Seçimden sonra piyasa durdu. Bugün Aydın’da hiç alım satım olmadı. Ben hem piyasa takibi hem de merakımdan dolayı yıllardır 2. el araba pazarına gelirim. Bugün de yoğunluk var. Ama hiç iş yok” diye konuştu.

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(İHA)

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Aydın Otomobil ikinci el otomobil satışları

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