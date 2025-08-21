'Herkes hücum etti' Artış için 'ÖTV'yi işaret etti! 'Bir gecede değişebilir'

Araç sahibi olmak isteyenler ya da arabasını değiştirmeyi düşünenler, ÖTV değişikliğinin etkileriyle beraber piyasadaki son durumu da araştırıyor. ÖTV değişikliğiyle beraber bazı araçların fiyatlarında artış meydana gelirken ikinci el araç piyasasındaki hareketlilik de merak ediliyor. Uzman isimden araç piyasasına dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

"İKİNCİ ELİN AĞUSTOS AYINDA DA İYİ BİR ADETLE KAPATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ekol TV'de yer alan habere göre; ikinci el otomobil satışları Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 21.48 arttı ve 680 bin 114 adetle yılın en yüksek seviyesini gördü, konuya dair konuşan sektör temsilcisi Aykan Ceylan 'ikinci el araç satışları' ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Paralel gidiyor sıfır otomobil satışlarıyla. Eğer sıfır otomobil satışları artıyorsa o ay için ikinci elde bir hafif yavaşlama. Temmuz ayında tam tersi oldu. İkisi birden çok yükseldi. Ama bir sonraki ayda ikinci elde pik yapıyor. Çünkü takasa bırakılan araçlar bir sonraki ayda satılmış oluyor. Türkiye'de şöyle bir gerçeklik var. Her satılan bir sıfır otomobile karşılık toplam 6 tane de ikinci el otomobil satılıyor. Dolayısıyla son 2 yıldır 1 milyon 232 bin civarında Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satılırken 7 milyona yakın da yıllık ikinci el satışı oluyor. Bir ara duruluyor. Sebebi piyasanın ekonomik koşullarıyla ilgili. Sıfır otomobillerde eğer fiyat düşmüşse ve insanlar sıfır otomobile hücum etmişse ikinci el pazarı bekliyor. Ama sıfır otomobillerde bir fiyat yükselişi varsa ikinci el hemen hareketlenmeye başlıyor. Ağustos ayında da ikinci elde bu hareketliliği görüyoruz. Ağustos ayında da iyi bir adetle ayı kapatacağını düşünüyorum ikinci el pazar payının veya piyasasının.

"ARTIŞIN NEDENİ ÖTV ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK"

Geçen temmuz ayı tüm zamanların da aynı zamanda en iyi 2. temmuz ayı oldu. Beklemiyorduk ama şu dedikodular çıktıktan sonra beklemeye başladık; biliyorsunuz Temmuz ayında ÖTV artışı oldu. ÖTV artışıyla birlikte insanlar şunu biliyordu, sıfır otomobillerin fiyatı artacak, dolayısıyla ikinci el otomobillerin fiyatı da artmış olacak. O nedenle herkes hem sıfır otomobilleri almak için çaba gösterdi veya hücum etti. Aynı zamanda sıfır otomobillerin fiyatı artacağı için de ikinci eller de zamlanmadan ben ikinci elde de otomobil almak ihtiyacı varsa onu alayım dedi ve ikinci elde de otomobil satışları arttı. Tamamen Temmuz ayındaki artışın nedeni ÖTV oranlarındaki artış veya değişiklik diyebiliriz.

PİYASA DURULUR MU?

İlginç bir şey oldu orada. Biliyorsunuz ÖTV değişikliği eskiden kanunla olurdu. Şimdi yetkiyi tamamen Cumhurbaşkanına verdiler. Dolayısıyla artık kanuna gerek yok. Bir gecede her şey değişebilir. Artık ÖTV artışı ile ilgili bir değişiklik olur mu? Evet olur. Neden olur? Hükümet veya Cumhurbaşkanı ile ilgili olmadan olacak. Sebep; yeniden hayatımızda bir süredir unuttuğumuz baremler girdi. Örneğin işte biliyorsunuz 45, 50, 60, 70 ÖTV oranları vardı. Bunların bir kısmı tamamen kalktı. 60'a kadar olanlar kalktı. 70 hibrit otomobillerde kaldı. 75 diye bir rakam geldi benzinli ve dizel otomobillerde. Ama hayatımızda ÖTV oranlarında olmayan yüzde 90 ve yüzde 100 diye girdi. Hatta lüks otomobillerde de yüzde 170 diye bir oran girdi. Dolayısıyla bu baremler aşıldığı an, bir gecede bir otomobilin fiyatı sadece 20 bin lira zam yaptı örnek veriyorum kur artışından dolayı, ÖTV oranı yüzde 80'den çıkıp yüzde 90'a girebilir. Dolayısıyla evet, ÖTV artışının olma ihtimali olan aylardayız.

"İNSANLARIN ÇOK DİKKAT ETMESİ GEREKEN BİR HALE GELDİ"

Yani şunu söylemek istiyorum; ÖTV Türkiye'deki vergilendirme sistemi ÖTV ile ilgili çok karmaşık hale geldi. Hani inanılmaz derecede zor, insanların çok dikkat etmesi gereken bir hale geldi ve hata yapılabilir bir orana ulaştı diyebilirim. Bence yeniden ÖTV oranları belirlenmeli ve çevreyi kirleten otomobillere daha çok ÖTV, çevreyi az kirletenden de daha az ÖTV alınmalı ama çok sadeleştirilmeli. Avrupa'nın normlarına uygun hale getirilmeli"