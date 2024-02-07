Honda, ABD'de 750 bini aşkın aracını geri çağırdı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Honda'nın hava yastıklarıyla ilgili bir sorun nedeniyle ABD'de 750 bin 114 aracını geri çağırdığı bildirildi. ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, söz konusu kararın 2020 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı Honda Accord, Pilot ve Civic modelleri ile 2020 ve 2021 yılları arasında üretilen bazı Honda CR-V ve Passport araçlarını kapsadığı aktarıldı.

Açıklamada, 750 bin 114 aracın hava yastığıyla ilgili bir sorun nedeniyle çağırıldığı belirtildi.

ABD'li otomobil üreticisi General Motors'un (GM) da bagaj kapağıyla ilgili bir sorun nedeniyle 323 bin 232 aracını geri çağırdığı bildirildi.

NHTSA'nın açıklamasında, geri çağırma kararının Chevrolet Silverado 2500, 3500, GMC Sierra 2500 ve 3500 modellerini kapsadığı belirtildi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





