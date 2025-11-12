Hurda araç ÖTV indirimi beklentisi alevlendi: TOGG hayali gerçek oluyor mu?

Meclis'e Sunulan Teklifle 1999 Model ve Öncesi Araç Sahipleri, TOGG'u ÖTV'siz Alabilir!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan hurda teşviki teklifi, otomobil sahibi olmak isteyen ancak yüksek vergi yükü nedeniyle bu hayalini erteleyen milyonlarca vatandaş için umut ışığı oldu. Özellikle yerli otomobil TOGG'a olan yoğun ilgi dikkate alındığında, bu teklif büyük bir merakla takip ediliyor. Teklifin yasalaşması durumunda, 1999 model ve öncesi araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, TOGG'un T10X modelini ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu durum, TOGG'un fiyatını önemli ölçüde düşürerek, daha geniş bir kesimin erişimine sunulmasını sağlayabilir.

Hurda teşviki ile birlikte ÖTV indiriminin uygulanması, özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat yaratabilir.

Teklifin içeriği henüz detaylı olarak kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, temel amacının eski ve çevreye zararlı araçların trafikten çekilmesini teşvik etmek ve yerli otomobil üretimini desteklemek olduğu belirtiliyor. Hurda araç teşvikinin daha önceki uygulamaları da dikkate alındığında, bu tür düzenlemelerin hem çevre sağlığına katkı sağladığı hem de otomotiv sektörünü canlandırdığı görülmüştür. Ancak, teklifin Meclis'ten geçip geçmeyeceği ve hangi şartlarda uygulanacağı henüz belirsizliğini koruyor. Vatandaşlar, gelişmeleri yakından takip ederek, hayallerindeki TOGG'a kavuşma umuduyla beklemeye devam ediyor.

Hurda araç ÖTV indirimi beklentisi, otomobil piyasasında hareketliliğe neden olurken, özellikle TOGG almak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Teklifin yasalaşması durumunda, hem çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilenecek hem de yerli otomobil üretimi desteklenerek ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Gözler şimdi Meclis'te, teklifin akıbeti merakla bekleniyor.