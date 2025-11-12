FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Hurda araç ÖTV indirimi beklentisi alevlendi: TOGG hayali gerçek oluyor mu?

Otomotiv piyasasında heyecan yaratan yeni bir gelişme yaşanıyor. Hurda araç teşviki kapsamında ÖTV indirimi beklentisi yeniden alevlendi. Meclis'e sunulan teklifle, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşların yerli otomobil TOGG'u ÖTV ödemeden alabilmesinin önü açılabilir.

Hurda araç ÖTV indirimi beklentisi alevlendi: TOGG hayali gerçek oluyor mu?

Meclis'e Sunulan Teklifle 1999 Model ve Öncesi Araç Sahipleri, TOGG'u ÖTV'siz Alabilir!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan hurda teşviki teklifi, otomobil sahibi olmak isteyen ancak yüksek vergi yükü nedeniyle bu hayalini erteleyen milyonlarca vatandaş için umut ışığı oldu. Özellikle yerli otomobil TOGG'a olan yoğun ilgi dikkate alındığında, bu teklif büyük bir merakla takip ediliyor. Teklifin yasalaşması durumunda, 1999 model ve öncesi araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, TOGG'un T10X modelini ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu durum, TOGG'un fiyatını önemli ölçüde düşürerek, daha geniş bir kesimin erişimine sunulmasını sağlayabilir.

Hurda teşviki ile birlikte ÖTV indiriminin uygulanması, özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat yaratabilir.

Teklifin içeriği henüz detaylı olarak kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, temel amacının eski ve çevreye zararlı araçların trafikten çekilmesini teşvik etmek ve yerli otomobil üretimini desteklemek olduğu belirtiliyor. Hurda araç teşvikinin daha önceki uygulamaları da dikkate alındığında, bu tür düzenlemelerin hem çevre sağlığına katkı sağladığı hem de otomotiv sektörünü canlandırdığı görülmüştür. Ancak, teklifin Meclis'ten geçip geçmeyeceği ve hangi şartlarda uygulanacağı henüz belirsizliğini koruyor. Vatandaşlar, gelişmeleri yakından takip ederek, hayallerindeki TOGG'a kavuşma umuduyla beklemeye devam ediyor.

Hurda araç ÖTV indirimi beklentisi, otomobil piyasasında hareketliliğe neden olurken, özellikle TOGG almak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Teklifin yasalaşması durumunda, hem çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilenecek hem de yerli otomobil üretimi desteklenerek ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Gözler şimdi Meclis'te, teklifin akıbeti merakla bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!
THY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendiTHY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendi

Anahtar Kelimeler:
togg Hurda araç teşviki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.