Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi! Listede 12 model var, ÖTV'siz sıfır otomobil almak isteyenler dikkat

Hurda araç teşviki geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Eski araca sahip olan sürücüler yasanın çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. 2000 model ve daha eski araç sahipleri, sıfır kilometre araç aldıklarında bir defaya mahsus Özel Tüketim Vergisi'nden muaf olacaklar. Sektör temsilcilerinin hurda araç teşvikinin çıkacağına dair umutları var. Peki, hurda araç teşviki ne zaman çıkacak? Hurda Araç teşviki için sektör temsilcileri neler söylüyor? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Hurda araç teşviki ile trafikte bulunan 2000 model veya daha eski araba sahiplerinin ÖTV'den muaf bir şekilde yeni otomobil almalarını sağlayacak. Trafikte bulunan eski arabaların hurdaya çıkması hem hurda ithalatında hem de çevre temizliği anlamında pek çok avantajı bulunuyor.

ARAÇ FİYATLARI YÜKSELİYOR

Trafikte her 4 araçtan biri hurda yaşını geçtiği için hurda araç teşvikini bekleyen milyonlarca vatandaşın olduğu biliniyor. Konu ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme Meclis'e gelmemiş olmasına rağmen sektör temsilcileri bu düzenlemenin hayata geçirileceğinden umutlu. HaberGlobal'in haberine göre, otomotiv uzmanları bu sene için hurda teşvikinin gelmesini zor bir ihtimal olarak görüyor. Takvimler 2028 mayıs öncesini işaret ederken, hurda teşviki söylentileri bile araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

"MALİYE SICAK BAKMIYOR"

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, hurda araç teşviki ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Bugünkü şartlarda Maliye Bakanlığı sıcak bakmıyor. Hurda teşviki esasında sektör olarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de şu anda eskiyen birçok araç var, bunların yenilenmesi lazım. Bunların hepsinin emisyon anlamında çevreye ciddi manada zararı olduğu gibi trafikte de bu araçların can güvenliği açısından bir sıkıntı oluşturduğunu düşünüyoruz"

"ZOR GÖRÜNÜYOR"

Otomotiv Uzmanı Erol Şahin ise hurda teşvikine yönelik şu sözleri sarf etti:

"800 milyar ÖTV hedefi olan bir devletin dış ticaret açığından ithalatı azaltmak için, gümrük vergileri getiren bir hükümetin tutup araç ithalatını patlatacak, dış ticareti büyütecek, vergi gelirini azaltacak bir işleme imza atması şu an için zor görünüyor."

Seçim öncesinde hurda araç teşvikinin zayıf bir ihtimal bile olsa gelebileceğinin altını çizden Şahin, "2026 için de getirileceğini zannetmiyorum. Yani, önden şu araçlar gidecek, şu kadar indirim olacak derseniz bu aslında fırsatçıların ekmeğine yağ sürmektir. Fırsatçılar, hurda teşvikine gidecek olan araçları piyasadan toplamaya başlar. Vatandaşlar, 10 TL'lik aracı 20 TL'ye alıp takasa verecek ama kar elde edemeyecek" cümlelerini kurdu.

HANGİ ARAÇLAR DAHİL?

Teşvikten yararlanacak araçların Türkiye'de üretilmeleri şartı bulunuyor. Bu modellerden bazıları ise şu şekilde:

  • Togg T10X
  • Toyota CH-R
  • Hyundai Bayon
  • Hyundai i20
  • Hyundai i10
  • Ford Tourneo Custom
  • Ford E-Transit
  • Ford Transit
  • Fiat Fiorino
  • Fiat Egea Cross
  • Fiat Egea
  • VW Transporter
17 Ekim 2025
