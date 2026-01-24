FİNANS

Hurda teşviki beklentisi otomobil piyasasını hareketlendirdi: Yasa ne zaman çıkacak?

Otomobil piyasasında uzun süredir beklenen hurda teşviki yasasıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Yüksek araç fiyatları nedeniyle araç yenileme hayalleri ertelenen vatandaşlar ve sektör temsilcileri, düzenlemenin Meclis'ten geçmesini umutla bekliyor. Teşvikin özellikle yerli üretim otomobillerde ÖTV indirimi sağlaması bekleniyor.

Hurda teşviki beklentisi otomobil piyasasını hareketlendirdi: Yasa ne zaman çıkacak?
Ezgi Sivritepe

Otomobil almayı planlayanlar ve sektör temsilcileri, hurda teşviki düzenlemesinin yasalaşmasını bekliyor. Meclis gündemine taşınması beklenen teşvik, yerli üretim araçlarda ÖTV avantajı sağlayacak.

Otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışları, hurda teşviki beklentisini yeniden alevlendirdi. Hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaratması beklenen düzenleme, binlerce vatandaşın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Hurda Teşviki Yasası'nın ne zaman çıkacağı sorusu, araç alım satımı yapmayı planlayan herkesin merak ettiği bir konu haline geldi.

Hurda Teşviki Yasası Son Durum Ne?

24 Ocak 2026 itibarıyla Hurda Teşvik Yasası henüz Meclis'e gelmiş değil. Ancak, Ocak ayı sonuna kadar teklifin Meclis'te görüşülmeye başlanması bekleniyor. Kasım 2024'te sunulan kanun teklifi, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara yeni araç alımında ÖTV indirimi sağlamayı amaçlıyor. Bu indirimden özellikle yerli üretim otomobillerin yararlanması öngörülüyor.

ÖTV İndirimi Hangi Araçları Kapsayacak?

Edinilen bilgilere göre, hurda teşvikinden yararlanarak ÖTV indirimli satın alınabilecek araçlar arasında Togg, Fiat Egea, Hyundai i20, Toyota C-HR ve Ford Transit gibi Türkiye'de üretilen modeller bulunuyor. Teşvikin amacı, yerli otomobil üretimini desteklemek ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla araç sahibi olmasını sağlamak.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) de hurda teşvikiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve düzenlemenin sektör için önemli bir canlanma sağlayacağını vurguladı. OSD yetkilileri, teşvikin hayata geçmesiyle birlikte hem sıfır araç satışlarının artacağını hem de çevreye daha duyarlı araçların kullanımının teşvik edileceğini belirtti.

Hurda teşviki yasasının Meclis'ten geçmesiyle birlikte otomobil piyasasında önemli bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Özellikle yerli üretim otomobillerde sağlanacak ÖTV indirimi, vatandaşların araç sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olabilir. Yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve hangi şartlarda uygulanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri ve vatandaşlar, Meclis'ten gelecek müjdeli haberi bekliyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
