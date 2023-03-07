Hyundai, Opel, Peugeot, Citroen… Elektrikli otomobilde ÖTV matrahı arttı, fiyatlar yüzde 21 geriledi: Artık 381 bin TL daha ucuz!

Elektrikli otomobillerde indirimli ÖTV’ye tabi matrah limitleri arttırıldı. Karar Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlandeı. Buna göre motor gücü 160 kW’nın altında olup yüzde 10 ÖTV’ye tabi olan elektrik motorlu araçlar için 700 bin lira olan matrah 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi. Motor gücü 160 kW üstü olan araçlarda yüzde 50 ÖTV’ye tabi araçlarda ise 750 bin lira olan matrah 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı.

Düzenleme, Citroen, Hyundai, Renault gibi bazı diğer Avrupalı markaların elektrikli modellerinde fiyatlarda indirim olarak yansıdı. Oranlar ise yüzde 6 ila 21 arasında değişti. ÖrneğinCitroen’in elektrikli C4 X Shine Bold modeli yapılan düzenleme sonrası 1 milyon 219 bin TL’den 959 bin TL’nin altına düştü.

İŞTE KARAR SONRASI ORTAYA ÇIKAN YENİ FİYATLAR...

Hyundai Kona (100 Kw)

Eski fiyat

1 milyon 192 bin

Yeni fiyat

937 bin 166 TL

Fark: 255 bin TL

Kia Niro EV

Eski fiyat

1 milyon 780 bin TL

Yeni fiyat

1 milyon 399 bin TL

Fark: 381 bin TL

Opel Mokka –e

Eski fiyat

1 milyon 229 bin TL

Yeni fiyat

966 bin TL

Fark: 263 bin TL

Pegeout e-2008 GT

Eski fiyat

1 milyon 275 bin TL

Yeni fiyat

1 milyon 2 bin TL

Fark: 273 bin TL

Citroen e-C4

Eski fiyat

1 milyon 188 TL

Yeni fiyat

934 bin TL

Fark: 254 bin TL

Mercedes eqa 350 4matic

Eski fiyat

2 milyon 101 bin TL

Yeni fiyat

1 milyon 970 TL

Fark: 131 bin TL

Volvo c 40 Recharge P8