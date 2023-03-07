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Hyundai, Opel, Peugeot, Citroen… Elektrikli otomobilde ÖTV matrahı arttı, fiyatlar yüzde 21 geriledi: Artık 381 bin TL daha ucuz!

07.03.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete’de Cuma günü yayımlanan karar ile elektrikli otomobillerde indirimli ÖTV’ye tabi matrahlarda arttırım yapıldı. Bu kapsamda orta sınıfta yer alan elektrikli otomobiller yüzde 40 ÖTV diliminden yeniden yüzde 10’luk ÖTV dilimine girdi. Düzenleme ile elektrikli araçlar için yeni fiyatlar da ortaya çıktı. Ortalama olarak 250 bin TL’lik gerileme dikkat çekti. İşte fiyatı düşen o araçlar…

Hyundai, Opel, Peugeot, Citroen… Elektrikli otomobilde ÖTV matrahı arttı, fiyatlar yüzde 21 geriledi: Artık 381 bin TL daha ucuz!

Elektrikli otomobillerde indirimli ÖTV’ye tabi matrah limitleri arttırıldı. Karar Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlandeı. Buna göre motor gücü 160 kW’nın altında olup yüzde 10 ÖTV’ye tabi olan elektrik motorlu araçlar için 700 bin lira olan matrah 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi. Motor gücü 160 kW üstü olan araçlarda yüzde 50 ÖTV’ye tabi araçlarda ise 750 bin lira olan matrah 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı.

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 İndirim kararı geldi: O araçların fiyatlarını düşürdü

İndirim kararı geldi: O araçların fiyatlarını düşürdü

Düzenleme, Citroen, Hyundai, Renault gibi bazı diğer Avrupalı markaların elektrikli modellerinde fiyatlarda indirim olarak yansıdı. Oranlar ise yüzde 6 ila 21 arasında değişti. ÖrneğinCitroen’in elektrikli C4 X Shine Bold modeli yapılan düzenleme sonrası 1 milyon 219 bin TL’den 959 bin TL’nin altına düştü.

İŞTE KARAR SONRASI ORTAYA ÇIKAN YENİ FİYATLAR...

Hyundai Kona (100 Kw)

  • Eski fiyat
  • 1 milyon 192 bin
  • Yeni fiyat
  • 937 bin 166 TL
  • Fark: 255 bin TL

ylyı

Kia Niro EV

  • Eski fiyat
  • 1 milyon 780 bin TL
  • Yeni fiyat
  • 1 milyon 399 bin TL
  • Fark: 381 bin TL

Opel Mokka –e

  • Eski fiyat
  • 1 milyon 229 bin TL
  • Yeni fiyat
  • 966 bin TL
  • Fark: 263 bin TL

Pegeout e-2008 GT

  • Eski fiyat
  • 1 milyon 275 bin TL
  • Yeni fiyat
  • 1 milyon 2 bin TL
  • Fark: 273 bin TL

cats

Citroen e-C4

  • Eski fiyat
  • 1 milyon 188 TL
  • Yeni fiyat
  • 934 bin TL
  • Fark: 254 bin TL

Mercedes eqa 350 4matic

  • Eski fiyat
  • 2 milyon 101 bin TL
  • Yeni fiyat
  • 1 milyon 970 TL
  • Fark: 131 bin TL

tuk

Volvo c 40 Recharge P8

  • Eski fiyat
  • 2 milyon 112 bin TL
  • Yeni fiyat
  • 1 milyon 980 bin TL
  • Fark: 132 bin TL

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli otomobil

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