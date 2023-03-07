Hyundai, Opel, Peugeot, Citroen… Elektrikli otomobilde ÖTV matrahı arttı, fiyatlar yüzde 21 geriledi: Artık 381 bin TL daha ucuz!

Elektrikli otomobillerde indirimli ÖTV’ye tabi matrah limitleri arttırıldı. Karar Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlandeı. Buna göre motor gücü 160 kW’nın altında olup yüzde 10 ÖTV’ye tabi olan elektrik motorlu araçlar için 700 bin lira olan matrah 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi. Motor gücü 160 kW üstü olan araçlarda yüzde 50 ÖTV’ye tabi araçlarda ise 750 bin lira olan matrah 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı.
Düzenleme, Citroen, Hyundai, Renault gibi bazı diğer Avrupalı markaların elektrikli modellerinde fiyatlarda indirim olarak yansıdı. Oranlar ise yüzde 6 ila 21 arasında değişti. ÖrneğinCitroen’in elektrikli C4 X Shine Bold modeli yapılan düzenleme sonrası 1 milyon 219 bin TL’den 959 bin TL’nin altına düştü.
Hyundai Kona (100 Kw)
Kia Niro EV
Opel Mokka –e
Pegeout e-2008 GT
Citroen e-C4
Mercedes eqa 350 4matic
Volvo c 40 Recharge P8