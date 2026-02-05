Hyundai Şubat ayı otomobil fiyat listesini açıkladı (i20, i30, Kona, Bayon)

Otomobil almak için markaların fiyat listelerini inceleyenler markaların fiyat listelerini takip ediyor. Son olarak Hyundai yeni fiyat listesini açıkladı. Marka tarafından paylaşılan fiyat listesine göre en uygun i20 modeli 1.414.000 TL’den satışa sunuldu.
Peki hangi otomobil modeli kaç TL? İşte Hyundai sıfır otomobillerin fiyatları…
HYUNDAİ İ20 ŞUBAT 2026 FİYAT LİSTESİ
• 1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.414.000 TL
• 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin Manuel 1.414.000 TL
• 1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.556.000 TL
• 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.556.000 TL
• 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.720.000 TL
• 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.720.000 TL
• 1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.825.000 TL
• 1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 1.825.000 TL
• HYUNDAİ İ30 ŞUBAT 2026 FİYAT LİSTESİ
• 1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT Benzin 1.930.000 TL
• 1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT Benzin 2.080.000 TL
• HYUNDAİ BAYON ŞUBAT 2026FİYAT LİSTESİ
• 1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.513.000 TL
• 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin Manuel 1.513.000 TL
• 1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.672.000 TL
• 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.672.000 TL
• 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.815.000 TL
• 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.815.000 TL
• 1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.980.000 TL
• 1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 1.980.000 TL
• HYUNDAİ KONA FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2026
• 1.6 T-GDI 170PS Prime DCT Benzin 2.310.000 TL
• HYUNDAİ KONA ELEKTRİKLİ ŞUBAT 2026 FİYAT LİSTESİ
• Advance 99 kW Elektrik Otomatik 2.315.000 TL
HYUNDAİ TUCSON ŞUBAT 2026 FİYAT LİSTESİ
• 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT Benzin DCT 2.351.000 TL
• 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4X2 DCT Benzin DCT 2.741.000 TL
• 1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 DCT Benzin DCT 2.904.000 TL
• 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT Benzin DCT 3.201.000 TL
• 1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT Benzin DCT 3.224.000 TL
• 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 3.541.000 TL
• 1.6 T-GDI 180 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 3.562.000 TL
• 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT (LB) Dizel DCT 2.868.000 TL
• 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT Dizel DCT 3.348.000 TL
• 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT Dizel DCT 3.659.000 TL
HYUNDAİ SANTA FE HİBRİT ŞUBAT 2026 FİYAT LİSTESİ
• 1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT Benzin Otomatik 5.120.000 TL
• HYUNDAİ IONİQ ŞUBAT 2026 FİYAT LİSTESİ
• Yeni Ioniq 5
• Dynamic 125 kW 4x2 Elektrik Otomatik 3.115.560 TL
• Ioniq 5 N
• 448 kW 4x4 Elektrik Otomatik 6.205.000 TL
• Ioniq 6
• Advance 111 kW 4x2 Elektrik Otomatik 2.430.000 TL
• Ioniq 9
• Progressive 160 kW 4X2 Elektrik Otomatik 5.560.000 TL
• Calligraphy 226,1 kW 4X4 Elektrik Otomatik 6.660.000 TL
