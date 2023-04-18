FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İkinci el araba almak isteyenler acele edin! Yüzde 20’lik zam kapıda: 300 ila 500 bin TL arasındaki otomobiller…

İkinci el araba almak isteyenler acele edin! Yüzde 20’lik zam kapıda: 300 ila 500 bin TL arasındaki otomobiller…

18.04.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın ilk çeyreğine oldukça hareketli bir giriş yapan ikinci el otomobil pazarında yılın ilk üç ayında satışlar artarken, aynı şekilde fiyatların da yukarı doğru seyri dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ve seçim sürecinin fiyatlara yansıdığını söylerken, yaz aylarına kadar yüzde 20 daha zam gelmesini bekliyor. 300 ila 500 bin lira arasındaki otomobiller ise vatandaşın tercihi olmuş durumda.

İkinci el araba almak isteyenler acele edin! Yüzde 20’lik zam kapıda: 300 ila 500 bin TL arasındaki otomobiller…

Yılın ilk iki ayında bir önceki yıla göre ikinci el otomobil satışları ortalama yüzde 69 artarken, Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ve seçim süreci piyasaya da doğrudan etki ediyor. Kur, faiz ve enflasyon üçgeninde tüketiciler yatırım aracı olarak otomobili tercih etmeye devam ederken, fiyatlar yükselişini sürdürüyor. Sektör temsilcileri ise bu yıl tüketicilerin en çok 300 ile 500 bin TL aralığındaki araçlara ilgisinin olduğunu dile getiriyor.

Bayram öncesi araç kiralayacaklar dikkat! Firma yok ama haciz var Bayram öncesi araç kiralayacaklar dikkat! Firma yok ama haciz var

İkinci el otomobil piyasasına ilişkin değerlendirmede bulunan Otomerkezi .net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Sıfır kilometreye eşdeğer, düşük kilometreli, 1-2 yaşındaki otomobiller de tüketicilerin tercih sebebi oluyor. Ancak tüketicinin önünde kredi konusunda engeller var, vadeler düşük, faizler yüksek, kasko değer listesiyle aracın piyasa değeri örtüşmeyebiliyor” diye konuştu.

iStock-621475734

TAŞIT KREDİLERİNDE VADELER DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde düzenlemeye giderek kredi limitlerini ve vade sayısını artırdığını duyurmuştu. Bu kapsamda nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranı 48 aya çıkarıldı. Değeri 400 binle 800 bin Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde 36 ay, 800 binle 1 milyon 200 bin Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde vade oranı 24 ay oldu. Değeri 1 milyon 200 binle 2 milyon Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde vade oranı 12 aya çıkarıldı. Taşıt kredilerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranları da değişti.

iStock-931912566

Değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70’i aşamamasına, değeri 400 binle 800 bin arasındaki taşıtlar için yüzde 50’yi aşamamasına, değeri 800 binle 1 milyon 200 bin Türk Lirası arasında olan taşıtlar için yüzde 30’u aşamamasına, değeri 1 milyon 200 binle 2 milyon Türk Lirası arasında olan taşıtlar için yüzde 20’yi aşamamasına, değeri 2 milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için ise yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verildi.

iStock-1452377847

“SEÇİMİN ARDINDAN YAZA KADAR FİYATLAR YÜZDE 20 ARTACAK”

“Kredi imkanları esnetildiği ve genişletildiği takdirde ikinci el araç satışları bu yıl 8 milyona kadar çıkar. Talep var ve pazar gelişime açık” şeklinde değerlendirmede bulunan Karakaş, “Fiyatlardaki artış seçim belirsizliği, yaz aylarının yaklaşması, bayram gibi etkenlerle devam ediyor; ilk 3 ayda artış yüzde 15 seviyesinde. İkinci el araç satışlarında grafiklere bakıldığında 2015 yılında satılan her sıfır kilometre araç başına 5,6 araç düşerken, 2022 yılında 11’e ulaştığını görüyoruz. Bu yılın sonuna kadar 7,5 milyonluk ikinci el araç, 900 binlik sıfır kilometre araç satışı öngörüsünü paylaşabiliriz. Seçimin ardından yaz aylarına kadar olan süreçte fiyatların yüzde 20 kadar artışıyla karşılaşabiliriz. Zira tüketici seçim sonrasında kurun yüzde 15 artacağını düşünüyor ve ÖTV vaatleri de etkisiz kalıyor. Enflasyon, kur ve faiz üçgeninin seyri fiyatları da etkileyecek” ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam kapasite bile yetmedi! Sıfır otomobil...Tam kapasite bile yetmedi! Sıfır otomobil...
Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekorVatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor
Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atakHerkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak
Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Bayraktar' yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Bayraktar' yorumu

500 TL'lik yeni banknot iddiaları... AK Parti'den açıklama

500 TL'lik yeni banknot iddiaları... AK Parti'den açıklama

Gecikme zammı, faizler… Karar Resmi Gazete'de

Gecikme zammı, faizler… Karar Resmi Gazete'de

Altında 1.000 dolarlık fark! Uzman isim bayram sonrasını işaret etti...

Altında 1.000 dolarlık fark! Uzman isim bayram sonrasını işaret etti...

3600 prim günü ile kısmi emeklilik formülü! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş…

3600 prim günü ile kısmi emeklilik formülü! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.