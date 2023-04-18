İkinci el araba almak isteyenler acele edin! Yüzde 20’lik zam kapıda: 300 ila 500 bin TL arasındaki otomobiller…

Yılın ilk iki ayında bir önceki yıla göre ikinci el otomobil satışları ortalama yüzde 69 artarken, Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ve seçim süreci piyasaya da doğrudan etki ediyor. Kur, faiz ve enflasyon üçgeninde tüketiciler yatırım aracı olarak otomobili tercih etmeye devam ederken, fiyatlar yükselişini sürdürüyor. Sektör temsilcileri ise bu yıl tüketicilerin en çok 300 ile 500 bin TL aralığındaki araçlara ilgisinin olduğunu dile getiriyor.

İkinci el otomobil piyasasına ilişkin değerlendirmede bulunan Otomerkezi .net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Sıfır kilometreye eşdeğer, düşük kilometreli, 1-2 yaşındaki otomobiller de tüketicilerin tercih sebebi oluyor. Ancak tüketicinin önünde kredi konusunda engeller var, vadeler düşük, faizler yüksek, kasko değer listesiyle aracın piyasa değeri örtüşmeyebiliyor” diye konuştu.

TAŞIT KREDİLERİNDE VADELER DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde düzenlemeye giderek kredi limitlerini ve vade sayısını artırdığını duyurmuştu. Bu kapsamda nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranı 48 aya çıkarıldı. Değeri 400 binle 800 bin Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde 36 ay, 800 binle 1 milyon 200 bin Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde vade oranı 24 ay oldu. Değeri 1 milyon 200 binle 2 milyon Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde vade oranı 12 aya çıkarıldı. Taşıt kredilerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranları da değişti.

Değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70’i aşamamasına, değeri 400 binle 800 bin arasındaki taşıtlar için yüzde 50’yi aşamamasına, değeri 800 binle 1 milyon 200 bin Türk Lirası arasında olan taşıtlar için yüzde 30’u aşamamasına, değeri 1 milyon 200 binle 2 milyon Türk Lirası arasında olan taşıtlar için yüzde 20’yi aşamamasına, değeri 2 milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için ise yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verildi.

“SEÇİMİN ARDINDAN YAZA KADAR FİYATLAR YÜZDE 20 ARTACAK”

“Kredi imkanları esnetildiği ve genişletildiği takdirde ikinci el araç satışları bu yıl 8 milyona kadar çıkar. Talep var ve pazar gelişime açık” şeklinde değerlendirmede bulunan Karakaş, “Fiyatlardaki artış seçim belirsizliği, yaz aylarının yaklaşması, bayram gibi etkenlerle devam ediyor; ilk 3 ayda artış yüzde 15 seviyesinde. İkinci el araç satışlarında grafiklere bakıldığında 2015 yılında satılan her sıfır kilometre araç başına 5,6 araç düşerken, 2022 yılında 11’e ulaştığını görüyoruz. Bu yılın sonuna kadar 7,5 milyonluk ikinci el araç, 900 binlik sıfır kilometre araç satışı öngörüsünü paylaşabiliriz. Seçimin ardından yaz aylarına kadar olan süreçte fiyatların yüzde 20 kadar artışıyla karşılaşabiliriz. Zira tüketici seçim sonrasında kurun yüzde 15 artacağını düşünüyor ve ÖTV vaatleri de etkisiz kalıyor. Enflasyon, kur ve faiz üçgeninin seyri fiyatları da etkileyecek” ifadelerini kullandı.



