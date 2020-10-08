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İkinci el araba fiyatları artıyor mu? Satışlar geçen aya göre %15 düştü!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.10.2020 17:02 | Son Güncelleme

İkinci el araba piyasası ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Yeni bir araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ikinci el araba fiyatları konusunda araştırma yapıyor. Peki, ikinci el araba fiyatları artıyor mu? AA muhabirinin derlediği INDICATA verilerine göre satışlarda geçen aya göre %15 düşüş gözlendi. İşte ikinci el araç satışında son durum

İkinci el araba fiyatları artıyor mu? Satışlar geçen aya göre %15 düştü!

İkinci el araba fiyatları düşer mi sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaya devam ediyor. Verilere göre ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında eylül ayında ilana çıkmış olan araçların %64’ü satıldı. AA muhabiri tarafından derlenen INDICATA ikinci el online pazar raporu verilerine göre, eylülde Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191.252 satış oldu. Buna karşılık satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %38 artarken geçen aya göre ise %15 düştü. Şimdi vatandaşlar tarafından ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusu sorulmaya devam ediyor. İşte ikinci el araba fiyatları ve satışlarla ilgili güncel verileri...

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA SON DURUM

Eylül’de ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ilana çıkmış olan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %84 arttı ve 300.946 oldu. İlana çıkmış olan araçların ise %64’ü yani ilana çıkmış olan her 10 aracın 6’sı satıldı. Raporda ilandan tamamen kalkmış olan araçlar satılmış olarak kabul ediliyor. Aynı ayna segment olarak değerlendirme yapıldığında ise pazar lideri 67.306 adet satış ve %41,9 pay ile C segmenti olarak belirlendi.

İkinci el online pazardaki satışlar içerisinde binek araç payı %84 olurken hafif ticari araç payı ise %1 olarak kaydedildi. Eylülde satılan ikinci el araçların %24,5’i 1-4 yaş arası araçlar olurken %49,3’ü ise 5-10 yaş araçlar ve %26,2’si de 11 ve üzeri yaştaki araçlar oldu.

Senenin ilk dokuz aylık döneminde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 593 bin 856 satış gerçekleşti. Bu rakamla beraber satışlar da geçen yılın aynı dönemine göre %26 artmış oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 satış olmuştu. Ocak-Eylül arasındaki dönemde toplamdaki ikinci el online satışlar içerisinde binek araçların payı %83, hafif ticari araçların payı ise %17 olarak kaydedildi. Şimdi vatandaşlar, ikinci el araç fiyatları ne olacak konusunda araştırma yapıyor.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI ARTIYOR MU?

Araç satışlarındaki yıllık bazda artış ve aylık bazda düşüş ile birlikte ikinci el araç fiyatları üzerinde de hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde ikinci el araba fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Eylül ayında 2. el online pazarda araba fiyatları geçtiğimiz aya göre %12,7, “100” olarak başlangıç noktası kabul edilen 2019 senesinin aralık ayına göre ise ortalama olarak %49,1 arttı. Bundan sonra ikinci el araç fiyatları artacak mı sorusu ise belirsizliğini koruyor. Sektörde yıl sonunda fiyatlarda düşüş bekleyenlerin yanı sıra yıl sonu itibarıyla sıfır araçlarla beraber ikinci el araç fiyatlarının artacağını düşünenler de bulunuyor.

Makine öğrenmesi, büyük veri ve yapay zekanın birleşiminden meydana gelen iş zekası seti olan INDICATA, Türkiye’de ikinci el online araç pazarını tarıyor ve günlük 450.000’den fazla ikinci el aracın datasını analiz ediyor. Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticari yapan kuruluşların online pazarda verdiği ilanlara dayanıyor. Verilerin içerisinde bireysel araç ilanları ile ilgili veriler yer almıyor. İkinci el piyasasında bir aracın ilanı kurum tarafından tamamen kaldırıldığı zaman “satış” şeklinde sınıflandırılıyor. Şimdi güncel olarak ikinci el araba fiyatları ne olacak yaşanacak gelişmeler takip ediliyor.

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