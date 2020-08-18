İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? MASFED Başkanı’ndan önemli açıklamalar!

İkinci el araç piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Vatandaşların gündeminde olan ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer sorusu sorulmaya devam ediyor. Son olarak Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, NTV canlı yayınında ikinci el araba fiyatları ne olacak konusunda görüşlerini paylaştı. İkinci el araba fiyatları düşecek mi konusuna değinen Erkoç, ikinci el araç satışı yeni düzenleme ile ilgili düşüncelerini de belirtti. İşte ikinci el araba fiyatları 2020... İkinci el araba satışında yeni düzenleme İkinci el araba satışına yetki belgesi zorunluluğu getirilmesi ikinci el araç piyasasında önemli bir gelişme olarak ele alındı. İkinci el araç satışında yeni dönem başlarken yetki belgesi olmayanlar ikinci el araç alım / satım işlemi gerçekleştiremeyecek. Yetki belgesi olmadan satış yapanlara ise ciddi cezaların gelmesi bekleniyor. İkinci el araba satış yetki belgesi ile ilgili düzenlemeye değinen MASFED Başkanı Aydın Erkoç, bu işi esnaf ve tüccar dışında çok sayıda kişinin yaptığını, haksız rekabet oluştuğunu ve kayıt dışılığın büyük boyutlara geldiğini belirtti.

2019 yılında yaklaşık 8 milyon 600 bin araç alınıp satıldığını; bunların 1 milyon 600 bininin esnaf ve tüccarlar tarafından yapıldığını, 1 milyonun da gerçek tüketicilerin kendi araçlarını alıp sattığını açıkladı. Geri kalan yaklaşık 5 milyon araç satım işleminin ise meslek ile alakası olmayan kişiler tarafından ve devlete vergi ödemeden gerçekleştirildiğini kaydetti. İkinci el araç satışıyla ilgili getirilen düzenlemenin bunların önüne geçileceğini belirtti. Aynı zamanda ikinci el araba alım satım sürecinde yaşanan tüketici mağduriyetlerinin, kapora hırsızlığının ve km düşürülerek satılan araçların da bu düzenleme sayesinde ortadan kalkacağını söyledi. Peki, fiyatlar düşecek mi? 2. el araba ne zaman alınır? İkinci el araba fiyatları neden yükseldi? Son dönemde ikinci el araç fiyatları ile ilgili yükselme trendine de değinen Erkoç, ikinci el araç fiyatları neden yükseldi sorusuna da yanıt verdi. 2. el araba fiyatları neden yüksek konusunda birkaç tane sebep olduğunu açıklayan Erkoç; bunlardan bir tanesinin 2019 yılının son çeyreğinde meydana gelen sıkıntılar ve kur artışı olduğuna dikkat çekti. Erkoç, dövizin yükselmesinin Türkiye’ye araç getiren distribütörlere siparişleri iptal ettirdiğini belirtti. İkinci el araba fiyatlarındaki artış ile alakalı olarak aynı zamanda koronavirüs salgını sebebiyle fabrikaların üretimi durdurmasını işaret etti.