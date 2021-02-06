İkinci el araba fiyatları düştü mü, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? 2021 ikinci el araç piyasasında son durum

İkinci el araç fiyatları düşer mi sorusu son dönemin en çok araştırılan ve yanıt aranan sorularından bir tanesiydi. Koronavirüs salgını sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar en ucuz ikinci el arabalar ile ilgili de araştırma yapılıyor. Uzun süredir fiyatların yüksekliğiyle ilgili şikayet edenler, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer diye merak ediyor. İkinci el piyasasından satışların durduğuna dair de haberler geliyor. Haftada 1 veya 2 araç satar hale geldiklerini belirten oto galericiler, talep olmadığı için yüzde 30 ile 40 arası bir düşüşten bahsediyor. Peki, bundan sonra ikinci el araba fiyatları düşer mi? İşte detaylar... İKİNCİ EL ARABA PİYASASI DURMA NOKTASINDA Bundan birkaç ay öncesinde 2. el araba piyasasında görülen hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. Oto galericilerin olduğu pazarda müşteri seyrekliği de gözlerden kaçmıyor ve işlerdeki düşüş belli oluyor. Satışlarda düşüşün yüzde 30 ile 40 arası olduğunu belirten oto galericiler, vaka sayıları ve faiz oranlarının düşmesiyle beraber piyasanın hareketlenebileceğini belirtiyor. Aynı zamanda bu dönemi araba satın almak için fırsat olarak değerlendiren galericiler, yaz döneminde bu fiyatların bulunamayabileceğini dile getiriyor. Peki, ikinci el araç fiyatları düştü mü?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? İHA’nın haberine göre piyasanın durgun olduğunu aktaran galerici Uğur Potur, piyasada çok fazla sıfır araç olduğu için ikinci el piyasasının yüzde 25 düştüğünü belirtti. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve vakaların azalmasıyla beraber işlerin düzeleceği yönünde değerlendirmelerde bulunan Potur, şu an için 150 TL’ye kadar olan araçlara talep olduğunu söyledi. Potur, lüks araçlara çok fazla talebin olmadığından bahsetti. Vatandaşlar bundan sonraki dönemde 2. el araba fiyatları düşecek mi konusunda da araştırma yapıyor. İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE OLACAK? Kredi faizlerinin yüksek olması ve dolar ile altının devamlı hareketli olmasının etkili olduğunu söyleyen Potur, ikinci el piyasasının hızlı olduğu dönemleri işaret ederek o dönemlerde haftada 6 arabaya kadar sattıklarını anımsattı. Şu an için ayda 1 ya da 2 araç sattıklarını söyleyen Potur, fiyatların artacağını düşündüklerini söyledi. ŞİMDİ ARABA ALINIR MI? İkinci el araç fiyatları düşüyor mu konusunun yanı sıra vatandaşlar şu anda araba almak için uygun olup olmadığını da merak ediyor. Bu konuyla ilgili de değerlendirmelerini aktaran Potur, bu dönemin 2. el araç alma zamanı olduğunu söyledi. Aynı zamanda Potur, yaz döneminde bu fiyatları bulmanın zor olacağından bahsetti.