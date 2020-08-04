İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Toyota Türkiye CEO’su açıkladı!

İkinci el araç piyasasında bir süredir devam eden fiyat artışı vatandaşların ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer sorusunu sormasına neden oluyor. Yetkililerden gelen son açıklamalara göre ikinci el araba fiyatlarındaki artış sıfır araç bulunurluğunun az olmasından da kaynaklanıyor. Bu doğrultuda sıfır araçlar ne zaman gelecek konusu araştırılıyor. Konuyla ilgili önemli açıklamalar yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, Haziran itibarıyla yoğun bir talebin olduğunu ve 2018 yılından beri ertelenen bir talebin bulunduğunu belirtti. İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba satın almak isteyen vatandaşlar bir süredir yüksek ikinci el araba fiyatları ile karşılaşıyor ve 2. el araba fiyatları ne olacak sorusuna yanıt arıyor. İkinci el araba fiyatlarındaki artış, pandemi nedeniyle sıfır araç talebinin karşılanamamış olmasıyla da açıklanıyor. Bu nedenle gözler sıfır araç piyasasına çevrilmiş durumda. İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek sorusuna net bir yanıt verilemiyor olsa da sıfır araçların fabrikalardan çıkmaya başlamasıyla fiyatların bir miktar normale döneceği düşünülüyor.

İkinci el araç fiyatları düşecek mi sorusuna da yanıt olabilecek olan önemli açıklamalar yapan Ali Haydar Bozkurt, ikinci el araç fiyatları ve sıfır araç bulunurluğu arasındaki ilişkiye dair kavram karmaşası yaşandığını belirtti. Talep patlamasının pandemi olmasa da beklendiğini belirten Bozkurt, ikinci el araç fiyatlarındaki artışın distribütörlere ve bayilere sorulduğunu, ancak aslında konunun kendileri ile alakalı olmadığını belirtti. Sıfır araç bulunmadığı için ikinci el araba fiyatları arttı düşüncesiyle ilgili olarak da bunun çok az bir etkisi olabileceğini düşündüğünü belirtirken fırsatçılık olabileceğini ve ikinci el araç piyasasının vatandaşların inisiyatifinde olduğunu dile getirdi. Vatandaşların sıklıkla sorduğu 2. el araba fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt olarak her üründe ikinci el fiyatların sıfıra göre belirlendiğini belirten Bozkurt, bayilerin ikinci eldeki fiyat artışına etki edemeyeceğini söyledi. Bununla ilgili olarak araçların liste fiyatı bulunduğunu ve isteyen vatandaşların arabayı satın aldıktan sonra üstüne fark koyarak ilana çıkardığını, kendilerinin de elinden bir şey gelmediğini dile getirdi. İkinci el araba fiyatları düzenleme yasasının uzun süredir ertelendiğini ve bir an önce çıkması gerektiğini belirten Bozkurt, düzenlemeyle ikinci el piyasasındaki fırsatçılıkların ve soruların önüne geçilebileceğini söyledi.