İkinci el araba fiyatları son durum 2021: İkinci el araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Ne zaman ikinci el araba alınır?

İkinci el araba fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Binlerce vatandaş koronavirüsten dolayı artan ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceğini araştırıyordu. Geçtiğimiz aylarda koronavirüsten dolayı sıfır araçların üretimi durmuş ve ikinci el araba fiyatlarının artmasına neden olmuştu. Kışın gelmesiyle tekrar başlayan karantina dönemi için üretim yapan otomotiv şirketlerinin üretimlerini daha hızlı yaptığı ortaya çıktı. Otomotiv devlerinin yeni araçları piyasaya sürmesi ile ikinci el araç piyasasında son durum dengeleri değişti. İkinci el araç piyasasında tavan olan fiyatlar sıfır araçların tekrar piyasaya sürülmesinin ardından düşmeye başladı. İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? 2021'de fiyatlar ne olacak? En ucuz sıfır araba fiyatları Ocak 2021... Ocak ayı en uygun sıfır otomobil fiyatları! 2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma! İKİNCİ EL ARABA NE ZAMAN ALINIR? Koronavirüsün etkilerinden dolayı ikinci el arabaya olan talep artarken fiyatlarda dengeler değişti. Sıfır araç fiyatlarını bile geçen ikinci el araba fiyatları, piyasaya yeniden sıfır araç girmesiyle ivme tersine döndü. Bu süreçte ikinci el araba fiyatları 2021 yılına düşerek girdi. İkinci el araba ne zaman alınır araştıran vatandaşlara galericilerden, araç almanın tam zamanı olduğunu dair yorum geldi. Peki şimdi ikinci el araba alma zamanı mı?

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA NELER OLACAK? İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), açıklamasında ikinci el araba alma zamanının şu an doğru zaman olduğunu vurgulayarak, "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi. Yerli otomobil TOGG son durum 2021... TOGG ne zaman satışa çıkacak? SUV, sedan, hatchback ve mini one üretilecek mi? TOGG fiyatı ne kadar? İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32), "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu. FİYATLAR TEKRAR YÜKSELMEDEN ALMAK İSTEDİLER İkinci el piyasasında fiyatların uygun olduğunu birçok araç alıcısı dile getirdi. İkinci el otomobil almaya gelen emekli öğretmen Nizamettin Gören, "Şu an fiyatlar daha uygun. Pandemi bitince fiyatların artacağını düşünüyorum. Onun için fiyatlar atmadan otomobil almaya geldim" dedi