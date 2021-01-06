En ucuz sıfır araba fiyatları Ocak 2021... Ocak ayı en uygun sıfır otomobil fiyatları! 2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma!

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kalmıştı.

Ocak ayı ile birlikte bazı bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2021 ocak en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı. 2020 ve 2021 en uygun sıfır araba kampanyalarını derledik.

DÖVİZ KURU EN UYGUN SIFIR ARAÇLARIN OCAK FİYATLARINI ETKİLEDİ

Döviz kuru ile birlikte sıfır araç fiyatları da değişmeye başladı. 2021 ocak ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, ocak ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan bazı vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka ocak ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, ocak ayındaki uygun araba modellerini derledik.