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İkinci el araba fiyatlarında 3 ay sonra yeniden! 'Sürpriz olmayacak' diye anlattı: Döviz ve enflasyona göre düşük kaldı

09.09.2024 11:52
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İkinci el otomobilde yılbaşından bu yana fiyatlar dolar kurundaki artıştan düşük kaldı. Ancak 3 aydır artmayan fiyatlar Ağustos ayında yüzde 2,7 oranında yükseldi. Uzmanlar, “İlerleyen aylarda döviz trendine paralel biçimde fiyat hareketleri görmemiz sürpriz olmayacaktır” diyerek ikinci el araç fiyatları için değerlendirmede bulundu.

İkinci el araba fiyatlarında 3 ay sonra yeniden! 'Sürpriz olmayacak' diye anlattı: Döviz ve enflasyona göre düşük kaldı

Mayıs ve haziranda düşüş gösteren, temmuz ayında sabit kalan ikinci el araç fiyatları, ağustos ayında artış gösterdi. Yılın sekizinci ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 2,7 yükseldi. İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranlarıyla kıyaslandığında, TÜİK verilerine göre 2024'ün başından sekizinci ayın sonuna kadar enflasyon artışı yüzde 31,9 gerçekleşti. Aynı süreçte ikici el araç fiyatları ise yüzde 8,4 fiyat artışı gösterirken dolar kuru, yılın başından ağustos sonuna kadar lira karşısında yüzde 15,2 oranında değerini artırdı.

OTOMOBİL TRAFİK (43)

"SÜRPRİZ OLMAYACAK' DİYEREK ANLATTI

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcisi Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarında belirleyici faktörleri, sıfır araç fiyatları, döviz kuru ve piyasadaki talebin oluşturduğunu belirtti.

Gözelekli, üç aylık bir aradan sonra ağustosta gerek sıfır araç fiyatları, gerekse döviz kurundaki artışa benzer bir oranda fiyat artışı gözlemlediklerini belirterek şunları kaydetti:

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"Bundan sonra talep faktörünün de etkin biçimde devreye girmesiyle daha canlı bir son çeyrek olacağına inanıyoruz. 2024 başı itibarıyla İkinci el araç fiyatlarındaki artış dövize ve enflasyona göre geride kalmıştı. Ancak makasın daha fazla açılacağını ön görmüyoruz. Son dönemlerde sıfır araç fiyatlarındaki artışı, otomotiv sektöründeki üretim maliyetlerinin artması ve hammadde tedarik sorunları doğrudan etkiliyor. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ithal edilen araçların maliyetlerini etkileyerek ikinci el araç fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. İlerleyen aylarda döviz trendine paralel biçimde fiyat hareketleri görmemiz sürpriz olmayacaktır."

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
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