İkinci el araba fiyatlarını artırıyorlar... İkinci el otomobil fiyatları neden artıyor, işte sebebi! İkinci el araç fiyatları düşecek mi?

Koronavirüs salgınından sonra sıfır araç tedarik sorunu salgınla birlikte devam ediyor. Sıfır araç üretimi hala devam ediyorken talebe malesef yetişmiyor. Bu durumundan yararlanmaya çalışan fırsatçılar ikinci el araba fiyatlarının artması için bazı yolları deniyor. Araçları kontrol edenlerin bilgilerine ulaşan ve sosyal medya, Whatsapp gibi gruplara giren fırsatçılar, gruplardaki kişilerle tarih paylaşarak ilanda aracı olanların fiyatları artırması yönünde talepte bulunuyor. Fırsatçıların bu yöntemiyle ikinci el araç fiyatları artıyor. Artış doğal bir artış olarak görülürken aslında fırsatçıların aynı model ve marka araç satışı yapanlara ulaşmasıyla sağlanıyor. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek araştıran ve ikinci el otomobil fiyatlarının düşmesini bekleyen vatandaşlar da sürekli gelen zamlara anlam veremiyor. Peki ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte İkinci el otomobil fiyatları neden artıyor...
Yaklaşık 6-7 ay öncesinde, normalde 70-80 bin lira civarında parası olan vatandaşların alması gereken araçlar şu an ortalama 120 bin lira civarına çıkmış durumda. İkinci el araba fiyatları neden artıyor merak eden vatandaşlar, ikinci el piyasasına olan eğilimden kaynaklandığını düşünüyor. Sıfır araç tedarikleri henüz tamamlanmamışken, koronavirüsten dolayı artan fiyatlara ek olarak tekrar zam gelmesi vatandaşları düşündürüyor.
Online ikinci el araba satış kanalları üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıktı. Bu ilanların sayısı ise oldukça fazla. Bu tarz ilanlar sadece bir ikinci el araba satış sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.. İkinci el araba fiyatlarının artış nedeni nedir sorusunu soran vatandaşlara bunun da etken olduğunu belirtelim.
Sıfır araçların üretiminin hızlanmasıyla Eylül ayı itibari ile ikinci el arabaların fiyatları yüzde 15 oranında düşmüştü. Araçların fiyatları daha sonra tekrar çıkmaya başladı. Bu durumun takip edilmesinin ardından fırsatçıların bu şekilde işlem yaptığı ortaya çıktı. Fırsatçılar ikinci el araba ilanlarının bulunduğu sitede, aynı marka ve modele ait araçlar üzerinden oluşturulan gruplara ulaştı. Bu araçlara yönelik bilgi alışverişinin yapıldığı sosyal medya ve Whatsapp gruplarına giren fırsatçılar, fiyatların artırılması için talepte bulunmaya başladı.
Fırsatçılar girdikleri ikinci el araba piyasası gruplarında bir tarih belirleyerek, tüm marka ve araçların fiyatlarını o tarihte toplu olarak artırmayı istedi. Bu çağrıya cevap veren satıcılarla birlikte belirlenen marka ve model aracın fiyatı en az 20 bin lira artışa geçti. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek araştıran vatandaşlara, bu fırsatçılara dikkat etmelerini, alacakları aracın fiyat değişikliklerini takip ederek almalarını öneririz.
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