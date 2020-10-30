İkinci el araba fiyatlarını artırıyorlar... İkinci el otomobil fiyatları neden artıyor, işte sebebi! İkinci el araç fiyatları düşecek mi?

Koronavirüs salgınından sonra sıfır araç tedarik sorunu salgınla birlikte devam ediyor. Sıfır araç üretimi hala devam ediyorken talebe malesef yetişmiyor. Bu durumundan yararlanmaya çalışan fırsatçılar ikinci el araba fiyatlarının artması için bazı yolları deniyor. Araçları kontrol edenlerin bilgilerine ulaşan ve sosyal medya, Whatsapp gibi gruplara giren fırsatçılar, gruplardaki kişilerle tarih paylaşarak ilanda aracı olanların fiyatları artırması yönünde talepte bulunuyor. Fırsatçıların bu yöntemiyle ikinci el araç fiyatları artıyor. Artış doğal bir artış olarak görülürken aslında fırsatçıların aynı model ve marka araç satışı yapanlara ulaşmasıyla sağlanıyor. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek araştıran ve ikinci el otomobil fiyatlarının düşmesini bekleyen vatandaşlar da sürekli gelen zamlara anlam veremiyor. Peki ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte İkinci el otomobil fiyatları neden artıyor...

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Yaklaşık 6-7 ay öncesinde, normalde 70-80 bin lira civarında parası olan vatandaşların alması gereken araçlar şu an ortalama 120 bin lira civarına çıkmış durumda. İkinci el araba fiyatları neden artıyor merak eden vatandaşlar, ikinci el piyasasına olan eğilimden kaynaklandığını düşünüyor. Sıfır araç tedarikleri henüz tamamlanmamışken, koronavirüsten dolayı artan fiyatlara ek olarak tekrar zam gelmesi vatandaşları düşündürüyor.