FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İkinci el araba satacaklar bu süreyi göz önüne alsın! Bir ay daha fazla bekleyebilirsiniz

İkinci el araba satacaklar bu süreyi göz önüne alsın! Bir ay daha fazla bekleyebilirsiniz

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.09.2024 14:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar bu yıl kredi kampanyaları ve araç bulunurluğu nedeniyle sıfır araçlara yönelirken, ikinci el araçlarda satışlar süreleri uzamaya başladı. Geçen yıl ortalama 35 günde satılan bir araç bu yıl artık ortalama 60 gün ilanda kalıyor.

İkinci el araba satacaklar bu süreyi göz önüne alsın! Bir ay daha fazla bekleyebilirsiniz

İkinci el araçların ilanda kalma sürelerine dair veriler incelendi. Buna göre Ağustos 2023'te ikinci el araçların ilanda kalma süresi ortalama 35 gün olurken, bu yılın ağustos ayında ise 60 güne yükseldi. Analiz sonucunda 2024'ün yaz aylarında yakıt tipine göre en az süre ilanda kalan ikinci el araçlar hibrit araçlar oldu. Hibrit araçları benzinli ve daha sonra dizel araçlar takip etti. Yapılan çalışma, araçların yaş durumunun ilanda kalış süresine önemli etki ettiğini gösterdi.

YENİ ARAÇLAR DAHA HIZLI SATILDI

Bu kapsamda, 8 yaşındaki araçların ilanda kalma süresi 62 günü bulurken, 1 yaşındaki araçların ilanda kalma süresi 40 gün olarak gerçekleşti.

EN ÇOK BEYAZ RENK VAR

İlanlarda en çok beyaz renkli araçlar yer alıyor. Öte yandan ortalama 53 gün ile gri renkli araçlar en az sürede ilanda kalırken, siyah renkli araçlar ise ortalama 65 gün boyunca ilanda bekliyor.

OTOMOBİL TRAFİK (1)

EN UZUN SÜRE İSTANBUL'DA

Analizin büyükşehirler bazındaki sonuçlarına göre ise, ikinciel araçların ortalama ilanda kalma sürelerinde en uzun zaman dilimi İstanbul'da yaşanıyor. Çalışma sonuçlarına göre ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi, İstanbul'da 60, Antalya'da 59, İzmir'de 57, Ankara'da 54, Bursa'da 52, Adana'da 50 gün olarak gerçekleşiyor.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, "Geçen yıl ağustos ayında 35 gün olan ortalama ilanda kalma süresi bu yıl ağustos ayında 60 gün olarak gerçekleşti. Ayrıca ikinci el araç piyasasında renk, yaş ve kent de satış sürelerinde önemli rol oynuyor. Örneğin, 1 yaşındaki araçlar, 8 yaşındaki araçlara göre ortalama 22 gün daha az ilanda kalıyor." ifadesini kullandı.

İkinci el araçların bu yıl daha geç satılmasının en büyük nedenlerinden birinin harcamalardaki azalmanın talebe olan etkisi olduğuna dikkati çekti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
En Çok Okunan Haberler
'İsrail Türkiye'ye saldıracak' iddiası ortalığı karıştırdı

'İsrail Türkiye'ye saldıracak' iddiası ortalığı karıştırdı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için istenen ceza belli oldu

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için istenen ceza belli oldu

2008 sonrası sigortalı olan asgari ücretli çalışanlar dikkat! SGK Uzmanı acı tabloyu paylaştı: ‘Emekli maaşları 8 bin TL olacak…’

2008 sonrası sigortalı olan asgari ücretli çalışanlar dikkat! SGK Uzmanı acı tabloyu paylaştı: ‘Emekli maaşları 8 bin TL olacak…’

Emekli maaşı aylar sonra 35 bin liradan 26.500 liraya kadar düşecek!

Emekli maaşı aylar sonra 35 bin liradan 26.500 liraya kadar düşecek!

Bahşişleriyle satın alıp başladı! 25 yıllık emeğin sonucu...

Bahşişleriyle satın alıp başladı! 25 yıllık emeğin sonucu...

ATM’de para çekme sorununa çözüm bulamadılar…

ATM’de para çekme sorununa çözüm bulamadılar…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.