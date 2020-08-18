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İkinci el araba satışı yapanlar dikkat: Kaldırıma satılık araba koyma cezası!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.08.2020 09:46 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren yönetmeliğe istinaden ikinci el araba satışı yapanlara büyük cezalar geliyor. Yönetmeliğe göre, arabalarını yol ve kaldırım gibi yerlere park eden ikinci el araba satış yetkililerine ceza kesilecek. Peki ikinci el araba satışı yapanların yol ve kaldırıma araç park etmesinin cezası ne kadar olacak? İşte ikinci el araba satışı cezası hakkında detaylar...

İkinci el araba satışı yapanlar dikkat: Kaldırıma satılık araba koyma cezası!

Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren yönetmeliğe istinaden ikinci el araba satışı yapanlara büyük cezalar geliyor. Yönetmeliğe göre, arabalarını yol ve kaldırım gibi yerlere park eden ikinci el araba satış yetkililerine ceza kesilecek. Peki ikinci el araba satışı yapanların yol ve kaldırıma araç park etmesinin cezası ne kadar olacak? Kaldırıma satılık araba koyma cezası ve yol kenarına kiralık araba koyma cezası merak ediliyor. İşte ikinci el araba satışı cezası hakkında detaylar...

İKİNCİ EL ARABA SATIŞI KALDIRIMA PARK ETME CEZASI!

Artık ikinci el arabalarının satışını ve kiralama işlemini yapanlar, yol ve kaldırıma araçlarını park edemeyecek. Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren yönetmeliğe, ikinci el arabasını teşhir etmek için yol kenarına ya da kaldırıma park eden ikinci el satışı ve kiralama işi yapan kişilere ceza verilecek. Yeni düzenlemeyle vatandaşların tepki gösterdiği yollarda ve kaldırımlardaki çirkin görüntü tarihe karışacak. Kaldırıma ve yola park edilen ikinci el arabaların satışlarını yapan kişilerin denetimlerini ise Ticaret Bakanlığı ekipleri yapacak. Yönetmeliğe uymayan ikinci el araba satışı yapanlara ne kadar ceza verilecek? Kaldırıma ya da yol kenarına park etmenin cezası ne kadar araştıranlar için, cezaların 2 bin TL'den başlayacağını bildirelim. Yönetmelikle birlikte sokaktaki vatandaşları rahatsız eden yol ve kaldırım işgalinin de önüne geçilmiş olacak.

YOL VE KADIRIMA ARABA PARK EDENLERE DENETİM!

Araçlarını yol kenarı ve kaldırıma park eden ikinci el araba satışı ve kiralama yapan kişilere verilecek cezalar ise 1 Eylül itibari ile başlayacak. İkinci el araba satışı yapanların denetimlerini ise Ticaret Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri tarafından yapılacak. Denetimlerle cezalar bitmeyecek, eğer yetkili kişi tekrar kaldırım işgali yapmaya devam ederse ve vatandaşlardan şikayet gelirse, yasağa uymayan ikinci el araba satışı yapan yetkiliye Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları uygulanacak.

KALDIRIMA SATILIK ARAÇ PARK ETMENİN CEZASI NE KADAR?

Yeni düzenlemeye göre kaldırıma araç park eden ikinci el araba satışı yapan kişilere verilecek ceza oranı ise ilgili kanunun 18. maddesinde; ''Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymayanlara ve denetime yetkili olanlarca istenilen defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere iki bin Türk lirası.'' şeklinde öngörülüyor.


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