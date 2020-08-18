İkinci el araba satışı yapanlar dikkat: Kaldırıma satılık araba koyma cezası!

Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren yönetmeliğe istinaden ikinci el araba satışı yapanlara büyük cezalar geliyor. Yönetmeliğe göre, arabalarını yol ve kaldırım gibi yerlere park eden ikinci el araba satış yetkililerine ceza kesilecek. Peki ikinci el araba satışı yapanların yol ve kaldırıma araç park etmesinin cezası ne kadar olacak? Kaldırıma satılık araba koyma cezası ve yol kenarına kiralık araba koyma cezası merak ediliyor. İşte ikinci el araba satışı cezası hakkında detaylar...

İKİNCİ EL ARABA SATIŞI KALDIRIMA PARK ETME CEZASI!

Artık ikinci el arabalarının satışını ve kiralama işlemini yapanlar, yol ve kaldırıma araçlarını park edemeyecek. Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren yönetmeliğe, ikinci el arabasını teşhir etmek için yol kenarına ya da kaldırıma park eden ikinci el satışı ve kiralama işi yapan kişilere ceza verilecek. Yeni düzenlemeyle vatandaşların tepki gösterdiği yollarda ve kaldırımlardaki çirkin görüntü tarihe karışacak. Kaldırıma ve yola park edilen ikinci el arabaların satışlarını yapan kişilerin denetimlerini ise Ticaret Bakanlığı ekipleri yapacak. Yönetmeliğe uymayan ikinci el araba satışı yapanlara ne kadar ceza verilecek? Kaldırıma ya da yol kenarına park etmenin cezası ne kadar araştıranlar için, cezaların 2 bin TL'den başlayacağını bildirelim. Yönetmelikle birlikte sokaktaki vatandaşları rahatsız eden yol ve kaldırım işgalinin de önüne geçilmiş olacak.