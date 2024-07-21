İkinci el araba satışında dikkat çeken karar! 'Sessiz sedasız izni koparmışlar' diyerek duyurdu: Markalara özel ikinci el otomobil satış izni

İkinci el araba satışı için 1 Temmuz’da sona eren 6 ay 6 bin kilometre sınırı, Ticaret Bakanlığı tarafınndan 1 Ocak 2025’e kadar geçtiğimiz haftalarda uzatılmıştı. Böylece sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmek, sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkan sağlamak ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışlarının engellenerek tüketici mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyordu.

MARKALARA ÖZEL 2. EL SATIŞ İZNİ

Ancak söz konusu adımların ardından edilinen bilgiye göre, Bakanlıktan markalara özel ikinci el satış izni verildiği iddia edildi. İddianın sahibi ise Otomotiv Yazarı Emre Özpeynirci. Sosyal medya hesabından konunun detaylarını Özpeynirci, “Sessiz sedasız izni koparmışlar…” diyerek Temmuz pazarının 100 bine yaklaşmasının ana sebebinin bu izin olduğunu dile getirdi.

GSR’DEN DOLAYI BİNLERCE ARAÇ FATURA ETTİLER

Özpeynirci’nin paylaşımı şu şekilde:

"Bakanlıktan markalara özel 2. el satış izni Sessiz sedasız izni koparmışlar... Temmuz’da otomotiv pazarında şu anki gidişat 92-97 bin aralığında gibi... 100 bin olur diyenler de var, bekleyip göreceğiz. Kuşkusuz her koşulda Temmuz 2023'teki 113.959 adetlik rekor performansın altında olacaktır ama bu sonuç bile beklentinin çok üstünde.

7 Temmuz GSR2, 8 Temmuz Çin araçlarına gelen ek vergiden önceki hafta oldukça hareketli geçmiş. Haziran’dan kayan da olmuş ama özellikle GSR'dan dolayı bazı markaların/distribütörlerin kendilerine ciddi araç fatura ettikleri söyleniyor. (Bazı markalarda binlerce adet deniyor) İşte Temmuz pazarının 100 bine yaklaşmasının ana sebebi bu!

BAYİ VE GALERİLER HARİÇ TUTULDU

Şimdi sıkın durun sadece markalar veya distribütörler kendilerine faturaladıkları o araçları 2. el olarak '6 ay 6 bin km' şartına uymadan hemen satabileceklermiş. Çünkü 5 Temmuz'da alınan bir kararla Ticaret Bakanlığı'ndan özel izin almak şartıyla ellerindeki 'sıfır 2. el' araçları satma hakkı verilmiş. Bayiler ve galeriler ise hariç tutulmuş. Şimdi tabi ki bu araçlar piyasaya ikinci el olarak girecek ve zaten kötü giden 2.el piyasasında bakalım neler yaşanacak!?"