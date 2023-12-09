İkinci el araba satışında yeni dönemi başlatan karar: Yeni yıl ile devreye giriyor! Otomobil fiyatları için 15 Ocak sonrası zam kapıda…

Hem sıfır otomobil fiyatları hem de ikinci el araba fiyatları Temmuz ayından bu yana gerilemeye devam ediyor. Sıfır otomobilde banka kredisine ulaşım zor olsa da markaların 0 faizli kredi kampanyaları ve düşen fiyatlar satışlarda gaza bastırdı. Türkiye’de sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artışla rekor seviye olan 1 milyon 73 bin 982 adet oldu. Satışlar yeni yıl öncesi gaza basarken nedeni ise ortaya çıktı.

İkinci el araba fiyatları da Ticaret Bakanlığı tarafından peş peşe alınan kararlar nedeniyle aynı dönemde yüzde 25’e kadar geriledi. Böylece hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında oluşan köpük söndü.

‘6 AY 6 BİN KİLOMETRE’ KURALINDA SÜRE UZATILDI

Ancak bakanlık otomobilde yeni bir fırsatçılık hamlesine izin vermemek için geçtiğimiz gün aldığı kararlardan birisinde süre uzatımına gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ikinci el araç satışlarındaki "6 ay ve 6 bin kilometre" şartı ve ilan kısıtlamasının süresi 6 ay daha uzatıldı. 1 Ocak 2024'te sona erecek uygulama, 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

“OLUMLU BİR ADIM”

Kararın sektöre yansımasının nasıl olacağına dair Habertürk’e değerlendirmelerde bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç bu uzatmanın olumlu bir adım olduğunu belirterek, “Bu uygulamalardan sonra sıfır araçlar gerçek değerine indi. Sıfır araçlar inince ikinci el araçlar da gerçek değerine gelmiş oldu. Şu anda piyasada yüzde 20-25 oranında bir düşüş oldu” diye konuştu.

ARABA FİYATLARI ZAMLANIR MI?

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araçların ticaretine ilişkin yaptığı yönetmelik değişikliği, sektörde yeni bir dönemi başlatırken Erkoç kurun yükselmesinin etkilerine dikkat çekerek, “Eğer kur yükselmeye devam ederse fiyatlar kesinlikle etkilenir. Bu yüzden gerçek ihtiyaç sahipleri araç almak isteyenler bir an evvel araçlarını alsın diyoruz. Yılbaşından sonra Ocak ayının 15’inden sonra fiyatların yine yükselebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.







