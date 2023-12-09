FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İkinci el araba satışında yeni dönemi başlatan karar: Yeni yıl ile devreye giriyor! Otomobil fiyatları için 15 Ocak sonrası zam kapıda…

İkinci el araba satışında yeni dönemi başlatan karar: Yeni yıl ile devreye giriyor! Otomobil fiyatları için 15 Ocak sonrası zam kapıda…

09.12.2023 09:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı kararı, ikinci el araba ticaretinde yeni bir dönemi başlatıyor. Araç fiyatları üzerindeki köpüğün erimesinde büyük ölçüde etkili olan "6 ay ve 6 bin kilometre" şartı ve ilan kısıtlamasının süresi 6 ay daha uzatıldı. Uygulama 1 Ocak 2024'te bir kez daha devreye girecek ve 1 Temmuz’a kadar devam edecek. Sektör temsilcileri kararı olumlu karşılarken, 15 Ocak sonrası için araba fiyatlarında kur kaynaklı yeni bir zam dönemine girilebileceğini dile getirdi.

İkinci el araba satışında yeni dönemi başlatan karar: Yeni yıl ile devreye giriyor! Otomobil fiyatları için 15 Ocak sonrası zam kapıda…

Hem sıfır otomobil fiyatları hem de ikinci el araba fiyatları Temmuz ayından bu yana gerilemeye devam ediyor. Sıfır otomobilde banka kredisine ulaşım zor olsa da markaların 0 faizli kredi kampanyaları ve düşen fiyatlar satışlarda gaza bastırdı. Türkiye’de sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artışla rekor seviye olan 1 milyon 73 bin 982 adet oldu. Satışlar yeni yıl öncesi gaza basarken nedeni ise ortaya çıktı.

İkinci el araba fiyatları da Ticaret Bakanlığı tarafından peş peşe alınan kararlar nedeniyle aynı dönemde yüzde 25’e kadar geriledi. Böylece hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında oluşan köpük söndü.

OTOMOBİL TRAFİK (19)

‘6 AY 6 BİN KİLOMETRE’ KURALINDA SÜRE UZATILDI

Ancak bakanlık otomobilde yeni bir fırsatçılık hamlesine izin vermemek için geçtiğimiz gün aldığı kararlardan birisinde süre uzatımına gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ikinci el araç satışlarındaki "6 ay ve 6 bin kilometre" şartı ve ilan kısıtlamasının süresi 6 ay daha uzatıldı. 1 Ocak 2024'te sona erecek uygulama, 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

OTOMOBİL TRAFİK (37)

“OLUMLU BİR ADIM”

Kararın sektöre yansımasının nasıl olacağına dair Habertürk’e değerlendirmelerde bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç bu uzatmanın olumlu bir adım olduğunu belirterek, “Bu uygulamalardan sonra sıfır araçlar gerçek değerine indi. Sıfır araçlar inince ikinci el araçlar da gerçek değerine gelmiş oldu. Şu anda piyasada yüzde 20-25 oranında bir düşüş oldu” diye konuştu.

OTOMOBİL TRAFİK (28)

ARABA FİYATLARI ZAMLANIR MI?

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araçların ticaretine ilişkin yaptığı yönetmelik değişikliği, sektörde yeni bir dönemi başlatırken Erkoç kurun yükselmesinin etkilerine dikkat çekerek, “Eğer kur yükselmeye devam ederse fiyatlar kesinlikle etkilenir. Bu yüzden gerçek ihtiyaç sahipleri araç almak isteyenler bir an evvel araçlarını alsın diyoruz. Yılbaşından sonra Ocak ayının 15’inden sonra fiyatların yine yükselebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç formüllü maaş hesabı! Kök aylığa kademeli artışÜç formüllü maaş hesabı! Kök aylığa kademeli artış
Borsa kan kaybediyor! 350 binden fazla yatırımcı borsadan çıktıBorsa kan kaybediyor! 350 binden fazla yatırımcı borsadan çıktı
'35 bin TL maaş veriyoruz, yine de bulamıyoruz' İş ilanları arttı! '35 bin TL maaş veriyoruz, yine de bulamıyoruz' İş ilanları arttı!
Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
En Çok Okunan Haberler
Belhanda'ya tepki üstüne tepki yağdı!

Belhanda'ya tepki üstüne tepki yağdı!

'Laz kızı' ve Gizem Bağdaçiçek'ten sonra bir 'müstehcen' gözaltısı daha! 'Her gece canım istiyor'

'Laz kızı' ve Gizem Bağdaçiçek'ten sonra bir 'müstehcen' gözaltısı daha! 'Her gece canım istiyor'

Üç formüllü maaş hesabı! Kök aylığa kademeli artış

Üç formüllü maaş hesabı! Kök aylığa kademeli artış

Borsa kan kaybediyor! 350 binden fazla yatırımcı borsadan çıktı

Borsa kan kaybediyor! 350 binden fazla yatırımcı borsadan çıktı

'35 bin TL maaş veriyoruz, yine de bulamıyoruz' İş ilanları arttı!

'35 bin TL maaş veriyoruz, yine de bulamıyoruz' İş ilanları arttı!

Emeklilerde 'kök maaş' bilmecesi! 'İster yüzde 50, ister yüzde 70...'

Emeklilerde 'kök maaş' bilmecesi! 'İster yüzde 50, ister yüzde 70...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.