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İkinci el arabada 2 yıl sonra ilk! Sitelerdeki yüksek fiyat listeleri ile gerçek çok başka çıktı: Otomobil almak isteyenler için ‘son 5 ay’ uyarısı

24.10.2023 07:26 | Son Güncelleme:
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İkinci el otomobil fiyatları iki yıl aranın ardından ilk kez düşüşe geçti. İlan sitelerindeki yüksek fiyatlara rağmen gerçek piyasada durumun tam tersinin yaşandığını söyleyen sektör temsilcileri son bir ayda düşüşün yüzde 8’e ulaştığını bildirdi. İkinci el araba fiyatlarının Mart ayındaki yerel seçimlere kadar durağan konumunu koruyacağını ve ardından yeniden yükseleceğini de belirttiler.

İkinci el arabada 2 yıl sonra ilk! Sitelerdeki yüksek fiyat listeleri ile gerçek çok başka çıktı: Otomobil almak isteyenler için ‘son 5 ay’ uyarısı

Son iki yıldır yükselişini sürdüren ikinci el otomobil fiyatları, Eylül ayında ilk kez geriledi. Segment bazında en büyük düşüşün önce A ardından D segmentinde yaşandığını söyleyen sektör temsilcileri, online ilan sitelerindeki yüksek liste fiyatlarına rağmen gerçek piyasada son bir ayda yüzde 8 gerileme yaşandığını belirtti.

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BAKANLIĞIN ÖNLEMLERİ SONRASI FİYATLARDA DÜŞÜŞ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, düşen fiyatlarla birlikte ikinci el araç alımının avantajlı hale geldiğine dikkat çekti. Gözelekli, “Sıfır araç fiyatlarındaki yüksek artışın etkisiyle ihtiyacını karşılamak isteyen kullanıcılar, ikinci el otomobile yüksek bir talep gösterdi. Gelinen noktada 2023’ün ilk yarısında yüksek fiyat artışları yaşandı. Takip eden süreçte Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemler ve piyasaların durgunlaşmasıyla birlikte Eylül ayında uzun bir aradan sonra ikinci elde fiyatlar ilk kez düşüş gösterdi” bilgisini paylaştı.

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“SİTEDEKİ FİYATLA GERÇEK FİYAT ARASINDA FARK VAR”

Fiyat gerilemesinin ardında yatan nedenlere dair değerlendirme yapan Gözelekli, “Online platformlarda gösterilen fiyatlar ile gerçek piyasa fiyatları arasındaki farklara dikkat çekiyor. Online ilan sitelerindeki yüksek liste fiyatlarına rağmen reel piyasalarda ortaya çıkan yüzde 8’lik bir düşüş, gerçek verileri barındırıyor” yorumunu yaptı.

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“FİYATLAR YENİDEN YÜKSELECEK”

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ise ikinci el araba fiyatlarının yerel seçimlerden sonra yeniden yükselişe geçeceğini söyledi. Dolar ve euro kurlarının seçimlerin ardından 40-45 TL seviyelerine yükselmesini beklediklerini dile getiren Torun, fiyatlarda bir düşüş olmasını beklemediklerini ifade etti. Ayrıca taşıt kredisi faiz oranlarının çok yüksek olmasının yanı sıra krediye ulaşımın zorlaşmasının, otomobile olan talebi olumsuz etkilediğini söyleyen Torun, seçimlerden önce yapılacak bir ÖTV düzenlemesi ile sektörün yeniden canlanabileceğinin altını çizdi.

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Fiyatların aşağı yönlü hareketine rağmen otomobillerin alıcı bulamadığına da değinen Torun, “Ne yazık ki şu an satış da yok talep de yok. Özellikle lüks segmentte satışlar neredeyse durmuş durumda. Kısa vadede görünen o ki döviz kurlarında bir gerileme olmayacak. Bu da araç fiyatlarında ucuzlamanın olmayacağı, buna bağlı olarak talebin de düşük kalacağı anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba

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