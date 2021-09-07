İkinci el arabaların fiyatları neden yükseliyor? İşte galericilerin açıklamaları

İkinci el otomobil ticaretiyle uğraşan galericiler İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmeliğin tam anlamıyla yürürlüğe girmemesi nedeniyle ikinci el otomobil piyasasında fiyatların manipüle edildiğini söyledi. Durumun vatandaşları mağdur etmesinin yanı sıra, fiyatları da olumsuz etkileyerek yükselttiğini aktaran galericiler, bir an önce önlem alınması gerektiğini söylüyorlar.

"KAZANDIĞININ HEPSİ KAR"

İnternetten al sat yapanlar artınca galericiler tepki gösterdi. Al sat yapanların kazandığının hepsinin kar olduğunu belirten galerici, "Ne dükkan kirası veriyor, ne eleman çalıştırıyor, ne sigorta ediyor... Yani kazandığı hepsi kar." yorumunda bulundu.

İşte galericilerin açıklamaları:

Yeni düzenlemeye göre bir kişi yılda sadece üç kez araç alım satımı yapabiliyor. Senede üç hakları var, bunları eşlerinin dostlarının üstünden de devam ettiriyorlar.

MAĞDURİYET DAHA FAZLA

Hem işlerimizi hem de fiyatları çok olumsuz etkiliyor. Mağduriyetler galeridekilerden daha fazla. Ekspertiz yanlış çıkıyor, bir şekilde mağdur olunuyor. Çünkü satış sonrası diye bir hizmet yok. Parayı X birinin adına yatırtıyor, ondan sonra ortadan kayboluyor. Vatandaş burada parasının hakkını bile arayamıyor maalesef.



