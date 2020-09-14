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İkinci el araç alacaklar dikkat: İkinci el araba fiyatları 3 ay içinde düşecek! İşte ikinci el otomobil fiyatlarının düşeceği tarih!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 14.09.2020 13:24 | Son Güncelleme

ÖTV zammı ile birlikte ikinci el araba fiyatlarının son zamanlarda artmasından dolayı ikinci el otomobil piyasası satışlarında büyük oranda düşüşler oldu. Otomobil pazarlarına ikinci el araç almak için gelen vatandaşlar yeni fiyatları gördüğünde pazarlık dahi yapmadan geri dönmeye başladı. Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, ikinci el araba fiyatlarının düşeceği tarihi verdi. İşte ikinci el otomobil fiyatlarının düşeceği tarih...

İkinci el araç alacaklar dikkat: İkinci el araba fiyatları 3 ay içinde düşecek! İşte ikinci el otomobil fiyatlarının düşeceği tarih!

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren birçok firmanın bulunduğu Kocaeli'nde de fiyatlar arttı. ÖTV zammı ile birlikte ikinci el araba fiyatlarının son zamanlarda artmasından dolayı ikinci el otomobil piyasası satışlarında büyük oranda düşüşler oldu. Otomobil pazarlarına ikinci el araç almak için gelen vatandaşlar yeni fiyatları gördüğünde pazarlık dahi yapmadan geri dönmeye başladı. İkinci el araçlara gelen % 40'lık fiyat artışından sonra birçok vatandaş da sıfır araçlara rotasını çevirdi.
Acil ikinci el araba almak isteyen ve ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek merak eden vatandaşlara müjde gibi haber geldi. Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı 2. el araba piyasasındaki fiyat artışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İkinci el araç fiyatlarının artış nedenini, kontrolsüz bir şekilde fiyat belirleyerek satış yapan 400 bin kayıtsız galerici olmasından kaynaklandığını belirten Batı, ikinci el araba fiyatlarının düşeceği tarihi verdi.
Eylül ayında uygulamaya konulan satış yetki belgesi zorunluluğunun fiyatlarda etkili olacağını aktardı. İkinci el araç fiyatlarının yeterlilik belgesi alındıktan sonra düşeceğini belirten Batı, 3 ay sonra içerisinde fiyatların aşağı yönde hareket edeceğini ifade etti.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARININ DÜŞME TARİHİ!

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı yaptığı değerlendirmede, satış yetki belgesinin 1 Eylül itibari ile düzenlenmesi ikinci el araba fiyatlarının düşmesinde etkili olacağını belirtti. Batı açıklamasında ikinci el otomobil fiyatlarının düşme tarihi olarak Aralık - Ocak aylarına dikkat çekti. İkinci el araba fiyatları düşecek mi araştıranlar için müjdeli haber de gelmiş oldu. İşte Batı'nın yaptığı o açıklama; “Araç üretiminin olmaması nedeni ile araç bulmakta güçlendi. Pandemi sürecinde de üretim yapılamaması ve yurt dışından sınırlı sayıda araç gelmesi ve olmayan şeyin bir de talebinin artması, ailelerin çocuklarına ve eşlerine araba almak istemeleri nedeniyle piyasada araç daralması oldu. Bizim sektörde şu an 45 bin kayıtlı galerici arkadaşımız var. Ama 400 binin üzerinde kayıt dışı bu işi yapan var. 1 Eylül itibari ile Ticaret Bakanlığının düzenlemesi ile yetki ve yeterlilik belgeleri olmadan satış yapamayacaklar.

"ARALIK - OCAK AYLARINDA İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK"

Son 1-2 aydır entegrasyon çalışmaları var. Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının çalışmaları ile bu proje sistemine oturacak ve yetki belgeleri olmayanlar araç satamayacaklar. Kayıt dışı araç satanlar bir araç satıyor. Ertesi gün üzerine bin lira aktarıp bir araba daha alıyor. Bu şekilde piyasayı yükseltir hale getirdiler. Dolayısıyla araç fiyatları olağan üstü seviyelere geldi. Aralık-Ocak ayında Türkiye’ye yeteri kadar araç gelecek. O zaman fiyatlar durağan bir hale gelecek. O zaman gerçek fiyat düşüşleri görülecek” dedi.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Vatandaşlar ikinci el araç fiyatlarının hızla artışından şikayetçi. İkinci el araba fiyatları düşer mi araştırarak gerçek fiyatından araç almak istiyor. İkinci el araba piyasasını gezen ve pazarda almak istediği arabanın fiyatının üstüne 15 - 20 bin lira daha eklendiğini gören vatandaşlar araç almaktan vazgeçmeye başladı. İkinci el araba fiyatlarının düşmesini bekleyen vatandaşlar otomotiv pazarının Eylül ayına durgun başlamasını sağladı.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI SON DURUM NASIL?

Araç almak isteyen vatandaşlar ise araç satıcıları tarafından yapılan kontrolsüz fiyat artışları nedeni ile ikinci el piyasasında fiyatların yükseldiğini söyledi. Fiyatları görünce araç almaktan vaz geçtiğini ifade eden Erkan Koçay isimli vatandaş, “Her araca değerinden 15 bin TL fazlası yazılmış. 20 bin TL’lik araç 35 bin TL olmuş. Bu insanlar nasıl araç alacaklar. Hiç kimse sormuyor ki daha düne kadar bu araba 20 bin TL’ydi, bu fiyata sen nasıl çıktın diye. Avrupa’da 25 yaş üstündeki bütün araçlar çöpe gidiyor. Burada çoğu aracın çöpe atılması yok. Aracın muayenesi yok, burada satışı yapılıyor. Adam 10 bin TL’lik aracına 25 bin TL yazmış, ‘Alan alır, satmam ben gerekirse’ diyor. Burada keyfe keder nasıl satış yapıyor. Ben araba almam. Neden 10 bin TL değerindeki arabayı 20 bin TL’ye alayım. İkinci al arabaya geldim, almıyorum, almayacağım. Kim alıyorsa alsın ben almıyorum” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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