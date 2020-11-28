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İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Önemli açıklama! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Ne zaman araba alınır? İkinci el piyasasında son durum

OTOMOTİV HABERLERİ  | 28.11.2020 12:07 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ikinci el araçlara talep artarken fiyatlarda da artış görülmeye devam ediyor. Bu nedenle ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son olarak Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç kampanyalarının ikinci el piyasasını da etkileyeceğini belirtti. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte ikinci el piyasasında son durum

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Önemli açıklama! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Ne zaman araba alınır? İkinci el piyasasında son durum

Koronavirüs salgınından etkilenen otomotiv sektörüyle ilgili güncel gelişmeler merak ediliyor. Özellikle sıfır araç üretiminin yavaşladığı süreçte ikinci el araç fiyatlarındaki artış ve toplu taşıma kullanmak istemeyenlerin yoğun talebi nedeniyle 2. el piyasasında hareketli günler yaşanmıştı. Bu nedenle vatandaşlar arasında ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek sorusunun yanıtı araştırılıyor. Son olarak konuyla ilgili, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç önemli açıklamalar yaptı. Erkoç, sıfır araç kampanyalarının 2. el piyasası üzerinde de etkili olacağını belirtti. İkinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araç fiyatları ne olacak?

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Erkoç, bayilerin yeni yıla yaklaşırken sıfır araç fiyatlarında %3 ile %10 arasında indirim yaptıklarını belirtti. Aynı zamanda Erkoç, sıfır araba kampanyaları ile ilgili olarak bunların ikinci el araba fiyatları üzerinde de etkili olacağını ve fiyatların düşmesini sağlayacağını aktardı. Vatandaşlar arasında ikinci el araba ne zaman alınır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Bu yönde de değerlendirmelerini aktaran Erkoç, ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamanda olunduğunu söyledi.

sıfır araba kampanyaları

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

AA muhabirine açıklama yapan Erkoç, sene başı itibarıyla tüm dünyada koronavirüs salgınını hızlı bir şekilde yayılması ve araç arzının düşmesi ile fiyatlardaki yükselişin de dengelendiğini belirtti. Otomotiv firmalarının salgın nedeniyle haziran ve temmuz aylarında tam randımanlı olarak çalışmaya geçebildiğini aktardı. Erkoç, üretimine başlanan sıfır araçların ise Türkiye’ye gelmesinin ve satışa başlamasının ise eylül ayını bulduğunu söyledi.

Sıfır araç temininde yaşanan zorluk ve arzda yaşanan problemin 2. el araç fiyatlarına da etki ettiğine dikkat çeken Erkoç, fiyatlarda yükseliş yaşandığını fakat sene sonu itibarıyla sıfır araçta arz-talep dengesinin sağlanmaya başladığını belirtti. Bu durumun 2. el araç piyasasına da etki ettiğini dile getiren Erkoç, bir dengelenmenin yaşandığının görüldüğünü söyledi. Vatandaşların arzdaki problemler nedeniyle sıfır araç temininde sorun yaşadıklarından dolayı yüksek fiyatlara 2. el araç satın aldıklarını fakat şu an için bayilerin yeni yıl kampanyalarına başladığını ve sıfır araçlarda %3 ile %10 arasında indirim yapıldığını aktardı.

Vatandaşlar tarafından ikinci el araç fiyatları ne zaman düşer sorusu da soruluyor. Erkoç, sıfır araçlarda yapılan kampanyaların 2. el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacağını belirtti. Bu nedenle 2. el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamanda olduğumuzu söyledi. Peki, ikinci el araba fiyatları ne olur?

İKİNCİ EL PİYASASINDA SON DURUM

Vatandaşlar tarafından ikinci el piyasası ne olacak sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Erkoç, 2. el araçların fiyatlarını sıfır araçların fiyatlarındaki değişimin belirlediğini vurguladı. Bu doğrultuda Erkoç, son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğinin görüldüğünü ve bu nedenle sene sonuna kadar araç fiyatlarında artış olmayacağını belirtti.

Ayrıca 2021 senesinde salgının olumsuz etkilerinin sürmesi, üçüncü dalga ihtimali ve ekonomide olabilecek sıkıntılar sebebiyle sıfır araç üretimi ve sıfır araç temininde zorlukların olabileceğini söyledi. Ne zaman araba alınır noktasında da değerlendirmelerde bulundu. Erkoç, araç satın almak isteyen vatandaşların bu dönemi değerlendirebileceğini aktardı. Aynı zamanda Erkoç, dengelenmeyle beraber düşen fiyatların yılbaşına dek yükselmeden süreceğini tahmin ettiklerini söyledi.

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Salgın sebebiyle ekonomideki zorluklara rağmen 2. el otomobil sektörünün sene boyunca talep gördüğünü belirten Erkoç, sektörde sene sonuna kadar 8 milyondan fazla araç satışı yapılmasının beklendiğini belirtti. Erkoç, 2. el araçlara talebin de süreceği yönünde değerlendirmelerini aktardı. Şimdi vatandaşlar tarafından yaşanacak güncel gelişmeler ve bunların piyasaya etkilerinin nasıl olacağı merak ediliyor. Kısa bir süre önce Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasada yeniden hareketliliğin başladığına dair haberler gelmişti. Güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor.

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