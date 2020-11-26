İkinci el araç fiyatları düşüyor mu? MB kararı sonrası hareketlilik başladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatları yükselir mi?

İkinci el araba fiyatları düşecek mi sorusu uzun süredir araç satın almak isteyen vatandaşlar tarafından soruluyor. Son dönemlerde görülen fiyat artışı nedeniyle özellikle pandemi döneminde toplu taşıma kullanmak istemeyenler ikinci el araç fiyatları ne zaman düşer sorusunun yanıtını merak ediyor. Son olarak DHA’nın haberine göre Merkez Bankası’nın 19 Kasım’da politika faizini 475 baz puan artış ile %15’e çıkarmasıyla yaşanan döviz kurlarındaki düşüş, otomobil alım satımını hareketlendirdi. Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin sürmesi ve kış aylarında ikinci el arabalara olan talebin azalması nedeniyle yaşanan durgunluk, kararın ardından ters ivme kazandı. Hareketliliğin başlaması, galerici esnafını da memnun etti. İzmir’deki galerici esnafı, hareketliliğe ek olarak ikinci el araba fiyatları üzerindeki yükselişin durduğunu belirtti. Peki, ikinci el araba fiyatları ne olacak?
Galerici esnafından olan 49 yaşındaki Fahri Karlık, Merkez Bankası’nın faiz politikasının ardından dövizde gerçekleşen düşüşün ikinci el piyasasına yaradığını söyledi. Şimdi, ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusu soruluyor. Karlık, ikinci el araç fiyatları ile ilgili bir gerilemenin başladığını belirtti. Fiyatların bundan sonra yükseleceğini düşünmediğini aktaran Karlık, düşüşün sürdüğünü ekledi. Özellikle araç satın almak isteyenlere hızlı davranmaları gerektiğini söyledi.
Esnaflardan biri olan 28 yaşındaki Eray Bilir ise son 1-2 hafta itibarıyla fiyatların yerinde durduğunu aktardı. Araç fiyatlarının yerine oturmaya başladığını söyleyen Bilir, bunun hem alıcıyı hem de esnafı sevindiren bir haber olduğunu söyledi. İkinci el araç fiyatları ne olacak konusunda uzun süredir kafa karışıklığı yaşanıyordu. Bilir, artık araçları kaça aldıklarını ve kaça sattıklarını bildiklerini, öncesinde ise rakamların sürekli hareketlilik göstermesi nedeniyle fiyat verilemediğini belirtti. Araba piyasasındaki karaborsa düzene de dikkat çeken Bilir, son 1-2 haftadır yaşanan gidişattan memnun olduklarını ve bunun alıcılar için de geçerli olmasını dilediklerini söyledi. Peki, ikinci el araba fiyatları artacak mı?
Galerici esnafından olan 50 yaşındaki Nurettin Top ise şu anda satışlarının güzel olduğunu ve bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti. İkinci el araba fiyatları yükselecek mi konusunda ise fiyatların yükselebileceği kadar yükseldiğini ve şu anda stabil gittiğini söyledi. Kendisinin bir yükselme gözlemlemediğini aktaran Top, biraz düşme beklentisinin olduğunu da ekledi.
Otomobil satın almak için galeriye gelen 27 yaşındaki Mehmet Tan ise fiyatları devamlı olarak takip ettiğini, bir süredir ise fiyatların durma noktasına geldiğini ve hatta düşüş yaşandığını söyledi. Koronavirüs nedeniyle şahsi otomobilinin olmasını istediğini ve bu nedenle araç baktığını söyleyen Tan, fiyatların makul olduğunu ve düşüş yaşandığını belirtti.
Bir süredir pek çok şehirdeki oto pazarlarından durgunluk yaşandığına dair haberler geliyordu. Şimdi, fiyatlarla alakalı olarak yaşanacak güncel gelişmeler tüm vatandaşlar tarafından takip ediliyor.
Öte yandan hurda şeklinde nitelendirilen araçların kimi parçalarının kullanılmasıyla başka arabalara ekleme yapan dolandırıcılar, araç satın almak isteyenlerin de korkulu rüyası haline geldi. “Ekleme” olarak bilinen bu arabaların, farklı araçların birleşmesinden oluştuğunu anlamak ise epey zor. Kimi vatandaşlar fark etmeden ekleme araba satın aldıkları için mağduriyet yaşıyor. Uzmanlar da araç satın alınmadan önce güvenilir olan ekspertizlerden rapor alınması gerekliliğine vurgu yaparak vatandaşları uyarıyor.
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