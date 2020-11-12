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İkinci el araç fiyatları ne olacak? Satan bir daha alamıyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 12.11.2020 10:08 | Son Güncelleme

Van’da ikinci el araçlarındaki yüksek fiyatlar cep yakarken, aracını satan vatandaşlar aynı aracı bir daha alamıyor.

İkinci el araç fiyatları ne olacak? Satan bir daha alamıyor

Merkez Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakırken, vatandaşlar da pazarlarda otomobillere sadece bakmakla yetiniyor. Erciş karayolu üzerinde bulunan Van Açık Oto Pazarı korona virüs nedeniyle sıkı tedbirler çerçevesinde faaliyetlerine devam ediyor. Araç satıcıları, satışa çıkarılan araçların piyasayı ciddi bir şekilde etkilediğini belirtirken, alıcı vatandaşlar ise ikinci el otomobillerin, sıfır araçlarla yarıştığını söyledi. Aracını satarak daha iyi bir araç almayı düşünen vatandaşlar ise sattığı aracın haftalar içinde fiyatının atmasıyla nedeniyle aynı aracı dahi alamıyor. duruma geldi.

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İHA muhabirine konuşan site işletme sahiplerinden Nihat Aydın, ikinci el araç fiyatlarının en üst seviyeye ulaştığını belirtti. Oto pazarına yüzlerce aracın geldiğini ancak kimsenin bu günlerde araç almadığını ifade eden Aydın, araç fiyatlarının önümüzdeki günlerde düşebileceğini öne sürdü.

'BU DAHA NE KADAR DEVAM EDECEK?'

Herkesin kafasına göre araç fiyatını haftalık artırdığını dile getiren araç alıcısı Şakir Koçak ise sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin 40 bin liraya alınan araç, 50 bine satılıyor. 50 bin liraya alınan araç haftalar içinde 80 bin liraya satılıyor. Bunu biz kendi kendimize yapıyoruz. Araç fiyatlarını çok yüksek görüyorum ama bu şekilde de devam edecek. Bu daha ne kadar devam edecek?”

Araçların yüzde yüz kârla satıldığını ifade eden bir diğer alıcı Yusuf İmdat Dereli de işin artık fırsatçılığa döndüğünü belirterek, artık fiyatların düşmesi gerektiğini kaydetti.

KAYNAK:İHA

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