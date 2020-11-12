İkinci el araç fiyatları ne olacak? Satan bir daha alamıyor

Merkez Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakırken, vatandaşlar da pazarlarda otomobillere sadece bakmakla yetiniyor. Erciş karayolu üzerinde bulunan Van Açık Oto Pazarı korona virüs nedeniyle sıkı tedbirler çerçevesinde faaliyetlerine devam ediyor. Araç satıcıları, satışa çıkarılan araçların piyasayı ciddi bir şekilde etkilediğini belirtirken, alıcı vatandaşlar ise ikinci el otomobillerin, sıfır araçlarla yarıştığını söyledi. Aracını satarak daha iyi bir araç almayı düşünen vatandaşlar ise sattığı aracın haftalar içinde fiyatının atmasıyla nedeniyle aynı aracı dahi alamıyor. duruma geldi.

İHA muhabirine konuşan site işletme sahiplerinden Nihat Aydın, ikinci el araç fiyatlarının en üst seviyeye ulaştığını belirtti. Oto pazarına yüzlerce aracın geldiğini ancak kimsenin bu günlerde araç almadığını ifade eden Aydın, araç fiyatlarının önümüzdeki günlerde düşebileceğini öne sürdü.

'BU DAHA NE KADAR DEVAM EDECEK?'

Herkesin kafasına göre araç fiyatını haftalık artırdığını dile getiren araç alıcısı Şakir Koçak ise sözlerini şöyle sürdürdü: